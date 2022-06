Bonovo BMW in Misano: Pech, Probleme und kein Speed

Beide BMW-Teams in der Superbike-WM 2022 kamen beim Meeting in Misano unter die Räder. Die Bonovo action-Piloten Loris Baz und Eugene Laverty litten besonders.

Von den fünf engagierten Herstellern in der Superbike-WM war BMW in Misano das Schlusslicht. Nur Scott Redding vom britischen SMR-Team gelang im zweiten Lauf als Neunter ein einstelliges Ergebnis, insgesamt 13 WM-Punkte sammelte der Engländer in den drei Rennen. Ilya Mikhalchik, der für den verletzten Michael van der Mark einsprang, fuhr lediglich einen Punkt ein.

Ähnlich verlief das vierte Saisonmeeting für Bonovo action: Loris Baz steckt weiter in der Krise und erreichte in den beiden Hauptrennen die Plätze 15 und 10. Im Superpole-Race stürzte der Franzose in Runde 6 auf Platz 11 liegend. Zusammen macht das eine Ausbeute von überschaubaren sieben Punkten.



«Das Wochenende war schwierig. Es hat mit Pech angefangen, und es schien, als ob uns dieses Pech das ganze Wochenende verfolgt hat. Es tut mir auch leid für die Jungs im Team, denn die Mechaniker, alle arbeiten so hart», bedauerte der Baz. «Im Superpole-Race hatte ich nach technischen Problemen im Warm-up kein besonders gutes Gefühl und in diesem Rennen sind die Top-9 das, wo wir hin möchten, um Punkte zu holen. Ich war Zehnter oder Elfter, habe es versucht, zu viel gepusht und bin gestürzt. Dann habe ich es in Rennen 2 wieder versucht, da ich das ganze Wochenende über nicht aufgegeben habe. Aber das Maximum, das wir erreichen konnten, war P10. Ich hatte wieder ein paar Probleme mit der Kupplung und den Bremsen, aber es ist mir gelungen, für die Jungs ein paar Punkte zu holen. Bevor in den letzten Runden die Kupplungsprobleme einsetzten, lief es nicht allzu schlecht, ich war nicht weit hinter Scott.»

Baz, bisher bester BMW-Pilot in der Gesamtwertung, liegt nun drei Punkte hinter Redding auf dem elften WM-Rang.

Auch Teamkollege Eugene Laverty, der seit 2019 bei BMW unter Vertrag steht, kam in Misano auf keinen grünen Zweig. Die Hauptrennen beendete der 36-Jährigen auf den Plätzen 13 und 14, im Superpole-Race kreuzte er als Zwölfter die Ziellinie.



«Es war ein wirklich hartes Wochenende. Wir haben mit dem Bike viele Dinge ausprobiert, um zu versuchen, unser Tempo zu verbessern. Doch das schien nicht allzu viele Auswirkungen zu haben», stöhnte der Nordire. «Doch wir haben unser Bestes gegeben, und das ist das Maximum, mit dem wir nach dem Wochenende abreisen. Ich kann damit nicht zufrieden sein, auch das Team und BMW nicht. Wir alle möchten Verbesserungen. Wir werden weiter hart arbeiten und versuchen, uns bei den nächsten Rennen stärker zurückzumelden. Denn dies ist nicht zufriedenstellend. In Donington müssen wir wieder zurück in den Top-10 sein, wie beim Saisonauftakt in Aragón, wo wir stark waren. Doch seitdem hatte ich Schwierigkeiten, also muss ich das gute Gefühl zurückgewinnen.»

Laverty fuhr in Misano fünf WM-Punkte ein, in der Gesamtwertung belegt er die 14. Position.