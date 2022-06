Gewinnspiel: Tickets für die Superbike-WM in Most

Die Rennstrecke in Most

Fans der Superbike-WM sollten dieses Gewinnspiel von Pirelli für das Meeting in Most nicht verpassen. Der Hauptpreis beinhaltet neben Tickets und Übernachtung auch ein Renntraining und Reifen für das eigene Motorrad.

Nachdem Deutschland im Kalender der Superbike-WM 2022 erneut fehlt, werden die Fans wegen der unmittelbaren Nähe zur deutschen Grenze ins tschechische Most ausweichen. In diesem Jahr findet das Meeting am 29. bis 31. Juli statt.

Ein Leckerbissen für das sechste Rennwochenende der seriennahen Weltmeisterschaft bietet Pirelli. Der Einheitsreifenlieferant stellte ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen auf die Beine. So werden 3x zwei Tickets inkl. Fahrerlagerzugang und Meet & Greet mit einem Superbike-Piloten verlost. Der Gewinner des Hauptpreises erhält zusätzlich die Übernachtung sowie ein zweitägiges Renntraining inkl. einem passenden Satz Reifen. Der zweite Preis beinhaltet die Übernachtung.

Die Teilnahme ist einfach: Interessierte müssen sich im Zeitraum vom 15. Juni bis 05. Juli 2022 auf der Event-Website registrieren, ihr aktuelles Motorradmodell nennen und kurz erklären, wieso sie perfekt als Superbike-VIP geeignet wären. Im Anschluss entscheidet das Los.