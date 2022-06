Diesen Fehler macht Álvaro Bautista nicht noch einmal

Nach vier Meetings der Superbike-WM 2022 führt Ducati-Star Álvaro Bautista die Gesamtwertung komfortabel an. Ausruhen will sich der 37-Jährige darauf aber nicht.

Álvaro Bautista ist derzeit das Maß der Dinge. Der Spanier fuhr in jedem der bisher zwölf Rennen in der Superbike-WM 2022 auf das Podium, davon die Hälfte als Sieger. Der Ducati-Pilot führt mit 220 WM-Punkten um 36 Zähler vor Jonathan Rea (Kawasaki) und bereits 77 vor Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

«An die Meisterschaft denke ich im Moment noch gar nicht», versicherte der 37-Jährige. «Beim Format in der Superbike-WM mit drei Rennen pro Wochenende darf man sich diesem Gedanken einfach nicht hingeben. Die Saison ist noch lang und es stehen noch viele Punkte auf dem Spiel. Für die Meisterschaft spielt das noch keine Rolle.»

Vor drei Jahren war Bautista in einer ähnlichen Position, als er die ersten elf Rennen in Serie gewann, sogarschon um 61 Punkte in Führung lag und am Ende dennoch nur Vizeweltmeister wurde.

«Bis jetzt läuft alles nach Plan, aber wenn Schwierigkeiten auftauchen, müssen wir darauf vorbereitet sein. Denn wenn es gut läuft, ist es einfach. Der Unterschied zwischen einem Champion und einem guten Fahrer liegt in den Schwierigkeiten und wie er sie überwindet», mahnte Bautista. «Nur ein Beispiel: Die nächste Rennstrecke ist Donington, wo ich vor drei Jahren zu kämpfen hatte. Die Konkurrenz ist stark, und in Misano hat Toprak im Superpole-Race nach Problemen am ersten Tag als großer Champion erwiesen. Das nächste Mal wird es schwer für uns.»