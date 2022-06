Jonathan Rea (35): Vertragsgespräche in SBK-Pause 17.06.2022 - 16:29 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Machen Jonathan Rea und Kawasaki nach 2022 weiter?

Seit 2015 steht Jonathan Rea bei Kawasaki unter Vertrag, gemeinsam wurden in der Superbike-WM Erfolge und Meilensteine erreicht. Doch sein Vertrag endet am Saisonende und der Nordire will Klarheit über seine Zukunft.