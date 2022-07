Rea, Lowes (Kawasaki), Lecuona (Honda): Test in Japan

Während der vierwöchigen Pause der Superbike-WM 2022 können sich nicht alle Piloten ausruhen. Die Kawasaki-Stars Jonathan Rea und Alex Lowes sowie Honda-Ass Iker Lecuona testen für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka.

Die Vorbereitungen für das Acht-Stunden-Runden von Suzuka 2022 gehen in die Schlussphase, am 7. August steigt das legendäre und prestigeträchtige Rennen. Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche findet auf der japanischen Piste ein Test statt, an dem auch die beteiligten Stars aus der Superbike-WM teilnehmen.

Für Kawasaki sind Jonathan Rea und Alex Lowes dabei sowie für das Team der Honda Racing Corporation Iker Lecuona. Für ein Rennen wie Suzuka waren die Bedingungen beim Test geradezu ideal wechselhaft: Eine nasse Strecke am ersten Testtag, trockener Asphalt am zweiten und es wurde auch bei Dunkelheit getestet.

Den ersten Testtag beendete das Honda-Werksteam an der Spitze der Zeitenliste, gefolgt von Kawasaki. Die Zeiten sind aber eher nebensächlich. Denn für alle Teams und Piloten steht beim Test das Herausarbeiten einer Sitzposition, die für alle Piloten geeignet ist, sowie das Gewöhnen an die Reifen von Bridgestone im Vordergrund.

Neben Rea und Lowes ist Leon Haslam als dritter Fahrer vorgesehen, der bereits vor einigen Wochen einen Test in Suzuka bestritten hat. Das Kawasaki-Werksteam beim 8h Suzuka wird wie in der Superbike-WM von Provec Racing organisiert.

Honda tritt neben Lecuona mit den Japanern Takumi Takahashi und Tetsuta Nagashima an. Auf den Einsatz von Xavier Vierge wurde aufgrund dessen Verletzung verzichtet.