Um 15 Uhr: Erster SBK-Lauf auf ServusTV und Eurosport 16.07.2022 - 07:19 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Donington Park ist die Wiege der Superbike-WM

Durch die einstündige Zeitverschiebung zu Großbritannien finden die Rennen der Superbike-WM 2022 in Donington Park zu ungewohnten Zeiten statt. Am Samstag stehen die ersten wichtigen Entscheidungen an.