Fünfte BMW in Donington: Was kann TT-Sieger Hickman?

Isle-of-Man-Sieger Peter Hickman ist bei der Superbike-WM in Donington Park mit dem Team FHO BMW mit Wildcard dabei. «Was die Erwartungen angeht, sind wir realistisch», betont der Engländer.

Bei der Superbike-WM in Donington Park am kommenden Wochenende sehen wir zwei hochgehandelte Wildcard-Piloten: Den Britischen Meister Tarran Mackenzie auf einer Werks-Yamaha und Peter Hickmann, der für BMW in diesem Jahr drei Rennen bei der Tourist-Trophy auf der Insel Man gewann.



Insgesamt hat der 35-Jährige bereits 28 Road-Racing-Siege errungen und auch schon Erfahrungen in der Weltmeisterschaft gesammelt. Als Ersatz für Markus Reiterberger überraschte Hickman 2019 in Donington in der Superpole als Vierter und brillierte im ersten Lauf auf der siebten Position.

«Beides Mal waren es Last-Minute-Arrangements, bei denen ich auf Motorräder sprang, die ich vorher nie gefahren hatte. Dieses Mal werde ich auf meiner FHO-Racing-BMW aus der BSB fahren, das wird gut», ist Hickman überzeugt. «Es ist das erste Mal, dass FHO als Team an einer solchen internationalen Veranstaltung teilnimmt und ich finde das sehr aufregend. Das Team gibt es erst seit eineinhalb Jahren, dass es jetzt bereits sein erstes Weltmeisterschaftsrennen bestreitet, ist großartig. Das Motorrad hat mehr Elektronik, wie sie in der Superbike-WM erlaubt ist. Aber es ist dasselbe Bike, mit dem ich schon sehr viel gefahren bin.»

«Was unsere Erwartungen angeht, sind wir alle recht realistisch», ergänzte der Engländer. «Es geht uns um die Erfahrung, wir werden sehen, was passiert. Ich denke, dass es für uns als Team eine schöne Sache ist. Ein paar von uns haben schon auf die eine oder andere Art und Weise an WM-Rennen teilgenommen, individuell oder mit anderen Teams. Aber für uns als Team zusammen ist es das erste Mal. Deshalb freue ich mich darauf, dass wir gemeinsam antreten.»

Hickman ist der fünfte BMW-Fahrer in Donington: Im Team BMW Motorrad starten Scott Redding und Ilya Mikhalchik als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark, Bonovo action tritt mit seinen Stammfahrern Loris Baz und Eugene Laverty an.