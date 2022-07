Tom Sykes – Rückkehr in Superbike-WM nicht vom Tisch 22.07.2022 - 10:31 Von Kay Hettich

© WorldSBK Sag niemals nie, meint Tom Sykes

Im Rahmen der Superbike-WM 2022 in Donington Park bekundete der 36-jährige Tom Sykes sein Interesse an einer Rückkehr in die seriennahe Weltmeisterschaft.