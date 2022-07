Kawasaki-Teammanager: «Rea in der Form seines Lebens»

Seit Dienstag ist offiziell, dass Jonathan Rea zwei weitere Jahre in der Superbike-WM mit Kawasaki bestreiten wird. Für Teammanager Guim Roda besteht kein Zweifel, dass es erfolgreich weitergeht.

Jonathan Rea und Kawasaki haben die Statistik der Superbike-WM seit 2015 neu geschrieben. Bereits im ersten Jahr wurde der Titel gewonnen, fünf weitere folgten. Der Nordire hat die meisten wichtigen und weniger wichtigen Rekorde übernommen, unter anderen die meisten Siege (117) und Podestplätze (228).

Das Werksteam von Kawasaki wird von Provec Racing organisiert. Geführt wird das Team von Guim Roda, der zusammen mit seinem Bruder Biel sowie Cousin Alvar Garriga Eigentümer des Teams ist.



«Seit wir Johnny für die Saison 2015 unter Vertrag genommen haben und bis heute haben wir Superbike-WM-Geschichte geschrieben. Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieser Rea-Erfolgsgeschichte zu sein, was auch die Erfolgsgeschichte von Kawasaki bedeutet», sagte Guim Roda. «Wir arbeiten schon jetzt die achte Saison zusammen, und Johnny hat immer das Maximum herausgeholt. Er ist in seiner besten Form, und wir wissen, dass noch viel zu tun ist.»

Am Dienstag verkündete Kawasaki die erwartete Vertragsverlängerung mit dem sechsfachen Weltmeister. Kern der Forderungen von Rea war die technische Perspektive einer verbesserten ZX-10RR.



«Wir haben mit KMC hart daran gearbeitet, welche Art von Projekt wir für Johnny kreieren könnten, damit er weiterhin Höchstleistungen bringen kann. Und ich glaube, wir haben ihm die Motivation gegeben, um noch zwei Jahre weiterzumachen», ist der Spanier überzeugt. «Wir können uns nie auf den Lorbeeren unserer erfolgreichen Vergangenheit ausruhen, also wird es eine harte Aufgabe sein, seine Erwartungen an uns zu erfüllen. Wir sind dazu bereit. Wir garantieren, dass es noch mindestens zwei Jahre lang eine echte Show sein wird.»