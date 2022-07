Alex Lowes (Kawasaki) chancenlos: Hitze ist schuld

Kawasaki-Pilot Alex Lowes kämpfte am Sonntag besonders gegen die Hitze in Donington Park an. Bei den beiden Rennen der Superbike-WM kam er diesmal nicht in die Nähe der Podestplätze.

Bereits am Freitag wusste Alex Lowes, dass er mit seiner Kawasaki bei heißen Bedingungen Probleme bekommen würde. Der Engländer zeigte in Donington Park in den Trainings beachtliche Leistungen, auch in der Superpole und im ersten Rennen am Samstag landete er weit vorne. Doch der Sonntag beim Superbike-WM-Meeting in England verlief nicht nach Plan für den 31-Jährigen.

«Im Superpole-Rennen fühlte ich mich sehr gut, ich hatte einen guten Kampf mit Scott. Als Scott an mir vorbei kam, musste ich weitgehen. Dadurch konnte Alvaro auch an mir vorbeifahren. Ich hatte bis kurz vor dem Ende die Hoffnung, dass ich erneut aufs Podium fahren kann. Am Ende nur auf Platz 5 ins Ziel zu kommen war sehr enttäuschend für mich», schilderte Lowes am Sonntagnachmittag. «Das kann im Rennsport passieren, ich war sehr nah am Podium dran. Es war also akzeptabel.»

Der Kawasaki-Pilot betonte anschließend: «Wir haben zum Nachmittag eine Kleinigkeit an der Front verändert, ich glaube, das hat am Ende den Unterschied gemacht. Leider konnte ich nicht vernünftig bremsen, ich bin sehr über das Vorderrad gerutscht. Die Hitze war nicht so gut für uns. Es war also ein recht langweiliges Rennen, weil ich zu langsam war und die meiste Zeit alleine unterwegs war.» Die Asphalttemperaturen lagen bei 41 Grad.

Jonathan Rea klagte über stark überhitze Bremsen. Gab es auch beim Teamkollegen ähnliche Probleme am Sonntag? «Die Bremsen waren auch etwas überhitzt, aber ich glaube auf dieser Strecke passiert das auch den anderen Fahrern. Es war aber für uns nicht das größte Problem», stellte er klar. «Donington ist nicht die schnellste Strecke im Kalender, aber für die Bremse ist es eine der härtesten Prüfungen. Es ist enttäuschend, dass wir in der Hitze so langsam sind.»

«Bei kühlen Temperaturen war ich an diesem Wochenende immer sehr schnell, aber wenn es heiß wurde, fehlte etwas», fasste Lowes abschließend zusammen. «Wir müssen das verstehen, denn in Misano war es schon sehr ähnlich. Die Situation ist etwas frustrierend.»