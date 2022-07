Scott Redding: Gefährlichste Kurve im ganzen Kalender

Die Sicherheitsstandards im Autodrom Most sorgen regelmäßig für Diskussionen. Als Scott Redding im ersten Superbike-Rennen am Samstag in Kurve 13 von Toprak Razgatlioglu überholt wurde, schüttelte er nur den Kopf.

Bis zur letzten Runde lag Scott Redding im ersten Rennen am Samstagnachmittag hinter dem späteren Sieger Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) auf Platz 2, dann wurde der BMW-Werksfahrer von Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) mit einem ambitionierten Manöver überholt und sah als Dritter die Zielflagge.

Weil dem Türken in der Kurve das Hinterrad wegrutschte, musste er seine R1 etwas aufstellen, wurde dadurch weiter nach außen getragen als geplant und der neben ihm fahrende Redding musste auf den grün lackierten Streifen neben der Strecke ausweichen. «Hätte ich nicht aufgerichtet, wären wir beide gestürzt», gab Toprak zu. «Ich habe mich bei ihm entschuldigt, so etwas kann passieren.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Most © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Sandro Cortese & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes & Jonathan Rea © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Eugene Laverty & Loris Baz © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Iker Lecuona & Loris Baz © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Superpole - Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea & Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Der Schnellste des 1. Rennens Álvaro Bautista © Gold & Goose Der Drittplatzierte Scott Redding © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Ich würde in Kurve 13 aus Sicherheitsgründen nicht überholen», versicherte Redding. «Ich hätte nicht gedacht, dass er es dort versucht, das ist die gefährlichste Kurve im ganzen Kalender, weil die Streckenbegrenzung dort sehr nah ist und wir relativ schnell sind. Es gibt 20 andere Kurven, in denen man ein Überholmanöver versuchen kann, aber dort ist es echt grenzwertig. Als er ankam, konnte er seine Linie nicht halten und schob mich von der Strecke. Wo ziehst du die Grenze beim Überholen?»

Dass sich Kurve 13 nicht für waghalsige Manöver eignet, davon will Razgatlioglu nichts wissen. «Wenn ich überhole, dann überhole ich und habe Tunnelblick», hielt er fest. «Ich schaue nicht, wie nahe an dieser Stelle die Streckenbegrenzungen sind.»

Den ersten Wortwechsel nach dem Rennen gab es in der Auslaufrunde. «Ich fragte ihn, was das sollte», schilderte Redding. «Die Streckenbegrenzung ist dort nur zehn Meter entfernt und ich fuhr auf dem grünen Streifen. Wenn ich bei dieser Geschwindigkeit auf den Kies komme, nimmt das kein gutes Ende. Ich denke an so etwas – er nicht. Er hat sich entschuldigt, dass sein Hinterrad rutschte. Okay, aber ich und mein Leben waren außen neben ihm. Dann muss er eben konservativer mit seinem Reifen umgehen. Wir wissen, dass er aggressiv überholt, das macht mir auch nichts aus. Aber an gewissen Stellen wünschte ich, er würde darüber nachdenken. Er hätte mich auch in der folgenden Kurve überholen können, so wie letztes Jahr. Mir ist es lieber, wenn er in so einer Kurve in mich kracht, als es dort zu probieren, wo es nur wenig Raum für Fehler gibt.»

Ergebnis Superbike-WM: Most, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 2,109 sec 3. Scott Redding BMW + 2,603 4. Jonathan Rea Kawasaki + 2,718 5. Axel Bassani Ducati + 7,951 6. Andrea Locatelli Yamaha + 9,105 7. Michael Rinaldi Ducati + 12,181 8. Iker Lecuona Honda + 12,435 9. Alex Lowes Kawasaki + 13,028 10. Garrett Gerloff Yamaha + 13,119 11. Loris Baz BMW + 17,379 12. Lucas Mahias Kawasaki + 26,631 13. Philipp Öttl Ducati + 27,364 14. Luca Bernardi Ducati + 31,278 15. Xavi Vierge Honda + 37,260 16. Oliver König Kawasaki + 50,854 17. Leandro Mercado Honda + 51,431 18. Kohta Nozane Yamaha + 53,058 19. Eugene Laverty BMW + 58,942 20. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 21. Roberto Tamburini Yamaha > 1 min 22. Peter Hickman BMW > 1 min 23. Ryan Vickers Kawasaki > 1 min 24. Hafizh Syahrin Honda + 1 Runde out Michal Prasek BMW