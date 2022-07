Razgatlioglu einsichtig: Entschuldigung bei Redding

Der erste Lauf der Superbike-WM 2022 in Most war ein spannendes und unterhaltsames Rennen, dafür sorgte nicht zuletzt Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu. Sein Überholmanöver gegen Scott Redding (BMW) ging fast schief.

Nach der Bestzeit am Freitag bestätigte Toprak Razgatlioglu als Zweiter der Superpole seine Ambitionen auf den vierten Sieg in Folge – der Yamaha-Star hatte zuletzt in Donington sein erstes Triple in der Superbike-WM eingefahren.

Der erste Lauf startete auf trockener Strecke, im Rennverlauf tröpfelte es mal mehr mal weniger stark. Obwohl Razgatlioglu seine Fähigkeiten auf nasser Piste über die Jahre stark verbesserte, ist er noch immer kein Freund davon. Wie kein anderer Pilot war der talentierte Türke das gesamte Rennen über in Positionskämpfe verstrickt.

«Als es begann zu regnen, fuhr ich den anderen zunächst hinterher. Wenn die anderen schnell sind, bin ich es auch; sind sie langsam, bin ich es ebenfalls», grinste der Weltmeister im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich hatte auch ein großes Problem, weil mein Bike am Kurvenausgang nicht richtig beschleunigte. In der letzten Kurve hat sich das besonders ausgewirkt. Als dann der Hinterreifen nachließ, wollte ich nur noch die bestmögliche Position einfahren. Álvaro fuhr vorn allein und hatte alles im Griff, ich kämpfte dann mit Rea und später auch mit Scott. Ein zweiter Platz ist kein schlechtes Ergebnis.»

Den zweiten Platz sicherte sich Razgatlioglu in der letzten Runde mit einem umstrittenen Überholmanöver gegen Scott Redding. Noch auf der Auslaufrunde beschwerte sich der Engländer über das riskante Manöver. Denn der Yamaha-Pilot zwang den BMW-Piloten, eine weite Linie über den Streckenrand hinauszufahren.



«Ich studierte Scott und fand heraus, dass er im dritten und vierten Sektor ausgezeichnet und auch sein Bike dort sehr schnell war. Im zweiten Sektor war er dagegen nicht so stark, also musste ich es dort versuchen», erklärte der 25-Jährige. «Als ich ihn überholte, rutschte mein Bike und wir wurden hinausgetrieben. Beinahe wären wir beide gestürzt. Zum Glück ging es gut und wir haben es beide aufs Podium geschafft. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, so etwas kann passieren.»

Die Kritik von Redding bezog sich jedoch vielmehr darauf, weil Kurve 13 wegen geringer Sturzräume die gefährlichste Stelle in Most ist!

Ergebnis Superbike-WM: Most, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 2,109 sec 3. Scott Redding BMW + 2,603 4. Jonathan Rea Kawasaki + 2,718 5. Axel Bassani Ducati + 7,951 6. Andrea Locatelli Yamaha + 9,105 7. Michael Rinaldi Ducati + 12,181 8. Iker Lecuona Honda + 12,435 9. Alex Lowes Kawasaki + 13,028 10. Garrett Gerloff Yamaha + 13,119 11. Loris Baz BMW + 17,379 12. Lucas Mahias Kawasaki + 26,631 13. Philipp Öttl Ducati + 27,364 14. Luca Bernardi Ducati + 31,278 15. Xavi Vierge Honda + 37,260 16. Oliver König Kawasaki + 50,854 17. Leandro Mercado Honda + 51,431 18. Kohta Nozane Yamaha + 53,058 19. Eugene Laverty BMW + 58,942 20. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 21. Roberto Tamburini Yamaha > 1 min 22. Peter Hickman BMW > 1 min 23. Ryan Vickers Kawasaki > 1 min 24. Hafizh Syahrin Honda + 1 Runde out Michal Prasek BMW