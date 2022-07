Trotz harscher Kritik: Locatelli mimt Unschuldslamm 30.07.2022 - 18:23 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Andrea Locatelli sieht sich im Recht

Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli sorgte bereits in der Aufwärmrunde des ersten Superbike-Rennens in Most für einen Aufreger. Obwohl er einen groben Fehler machte, zeigt er keinerlei Einsicht.