BMW-Jubel in Most: Aufwärtstrend hat sich bestätigt

Das Meeting der Superbike-WM 2022 in Most bestätigte die deutlich gestiegene Performance der BMW M1000RR mit der neuen Schwinge. Aus massiven Schwierigkeiten wurden laut Rennchef Marc Bongers ‹Problemchen›.

Bei seinem Heimrennen in Donington Park brauste Scott Redding mit der von Kalex konstruierten Schwinge in allen drei Rennen in die Top-5, im Superpole-Race sogar als Dritter auf das Podium – und zwar aus eigener Kraft, ohne Ausfall eines vor ihm fahrenden Piloten!

Das Meeting in Most war der Beweis, dass dies keine Eintagsfliege war. Wieder war es der Engländer, der im ersten Lauf Platz 3 eroberte und im zweiten Rennen als guter Vierter das Ziel erreichte. Dabei hatte der 29-Jährige als Siebter der Superpole nur einen Startplatz in der dritten Reihe!



«Unser Fazit fällt eindeutig positiv aus. Es war ein stabiles und solides Wochenende von FP1 bis hin zum Ende von Rennen zwei», sagte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers erleichtert. «Natürlich war es schade, dass uns in der Superpole eine Zehntelsekunde gefehlt hat. Das hätte uns den dritten Startplatz eingebracht. Doch Scott hat von Startplatz 7 mit einer super Performance ein Podium gemacht, das war großartig.»



Im Superpole-Race kam Redding nur als 14. aus der ersten Runde. Dass er in nur zehn Runden bis auf Platz 8 nach vorn kam, ist umso bemerkenswerter.



«Da sind wir nach einem guten Start im Chaos leider etwas hängengeblieben und weit zurückgefallen. Scott hat aber eine Meisterleistung gezeigt und das Bike noch auf den achten Platz gebracht», bemerkte der Niederländer. «Der Anfang von Rennen 2 war eindeutig besser. Wir hatten eine sehr stabile Race-Pace. Für das Podium hat es leider nicht gereicht, aber mit dem vierten Platz sind wir sehr zufrieden.»

Weniger gut verlief das Wochenende in Tschechien bei den übrigen BMW-Piloten. Für die einzigen weiteren Punkte am Sonntag sorgte van der Mark-Ersatz Peter Hickman im zweiten Lauf.



«Trotz aller Problemchen war es ein positives Wochenende, das die Fortschritte aus Donington bestätigt hat – vor allem mit dem Podium am Samstag», hielt Bongers fest. «Jetzt haben wir eine lange Sommerpause, aber trotzdem einiges an Arbeit vor uns. Es werden noch Tests stattfinden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Magny-Cours.»