Scott Redding: BMW ist in der Weltspitze angekommen

Ducati, Yamaha, BMW und Kawasaki kämpften im ersten Superbike-Rennen in Most um die Podestplätze, Scott Redding zeigte für den deutschen Hersteller erneut eine sehr starke Leistung und wurde Dritter.

Das waren 22 Runden geballte Action und Hochspannung bis zum letzten Meter, die uns die besten Fahrer der Superbike-WM im ersten Rennen in Most boten. Von der ersten Runde an stritten Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki) um die Führung, in Runde 10 übernahm WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) die Spitze und gewann letztlich sein siebtes Rennen in diesem Jahr und das 23. insgesamt.

BMW-Werksfahrer Scott Redding, die vergangenen zwei Jahre auf Ducati in der Gesamtwertung immer Top-3, lag in Runde 14 erstmals in den Podesträngen, in der letzten Runde sogar auf Platz 2. Dann ging Razgatlioglu in Kurve 13 mit einem gewagten Manöver am Engländer vorbei, wobei dieser neben die Strecke gedrängt wurde. Davon profitierte Rea, gegen den sich Redding bis zum Zielstrich aber mit viel Körpereinsatz durchsetzen und den ersten Podestplatz in einem Hauptrennen für BMW in diesem Jahr erobern konnte. Im Superpole-Race in Donington Park war der 12-fache Laufsieger ebenfalls Dritter.

«Als es leicht zu regnen begann, musstest du Eier haben», erzählte Redding. «Ich hatte nichts zu verlieren, wenn ich stürze, dann stürze ich. Ich holte zu den ersten drei immer mehr auf und pushte zusätzlich. Als ich aufschloss, überlegte ich mir, ob ich mich in ihren WM-Kampf einmischen soll. Aber ich hatte eine gute Pace, also ging ich es an. Dann überholte ich Toprak und dachte mir, ‚das fühlt sich seltsam an‘. Dann überholte ich Jonathan und dachte mir, ‚das fühlt sich jetzt wirklich seltsam an‘. Aber das war gut, das Adrenalin durchströmte mich. Ich war überall am Limit. Zum Schluss dachte ich, dass ich genug getan hätte, die erste halbe Runde verteidigte ich mich gut. Ich wusste, dass Toprak hinter mir ist und es versuchen wird. Er drückte mich in Kurve 13 neben die Strecke, dann hörte ich ein anderes Motorrad kommen und hielt dagegen.»

«Ich habe es bereits in Donington gesagt, uns ist ein Schritt nach vorne gelungen», ergänzte der Engländer, der jetzt mit 95 Punkten WM-Neunter ist. «Es war wichtig, das auch hier zu zeigen. Vorne zu kämpfen, fühlte sich seltsam an, aber genau dort sollte ich sein. BMW hat großartige Arbeit geleistet und folgte der Richtung, für die ich mich eingesetzt habe. Es geht noch mehr, deswegen wird es jetzt aber nicht einfach, in jedem Rennen aufs Podium zu fahren. Aber wenn sich uns eine Gelegenheit bietet, können wir kämpfen. In Donington ging es für mich ums Überleben, ich fuhr so hart ich konnte. Hier konnte ich bereits meinen Hinterreifen etwas schonen und analysieren, was um mich herum los ist.»

Ergebnis Superbike-WM: Most, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 2,109 sec 3. Scott Redding BMW + 2,603 4. Jonathan Rea Kawasaki + 2,718 5. Axel Bassani Ducati + 7,951 6. Andrea Locatelli Yamaha + 9,105 7. Michael Rinaldi Ducati + 12,181 8. Iker Lecuona Honda + 12,435 9. Alex Lowes Kawasaki + 13,028 10. Garrett Gerloff Yamaha + 13,119 11. Loris Baz BMW + 17,379 12. Lucas Mahias Kawasaki + 26,631 13. Philipp Öttl Ducati + 27,364 14. Luca Bernardi Ducati + 31,278 15. Xavi Vierge Honda + 37,260 16. Oliver König Kawasaki + 50,854 17. Leandro Mercado Honda + 51,431 18. Kohta Nozane Yamaha + 53,058 19. Eugene Laverty BMW + 58,942 20. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 21. Roberto Tamburini Yamaha > 1 min 22. Peter Hickman BMW > 1 min 23. Ryan Vickers Kawasaki > 1 min 24. Hafizh Syahrin Honda + 1 Runde out Michal Prasek BMW