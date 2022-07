Scott Redding (4.): Änderungen gingen nach hinten los

Scott Redding (vorne) war Best of the Rest

Mit den Rängen 3 und 4 in den beiden Superbike-Hauptrennen im Autodrom Most zeigte BMW-Aushängeschild Scott Redding erneut tadellose Leistungen. Er bestätigte die guten Ergebnisse von England.

Seit Donington Park spielt Scott Redding wieder im Konzert der Großen mit. Dort gelang ihm der erste Podestplatz seit seinem Wechsel zu BMW, 2020 und 2021 beendete er die Weltmeisterschaft auf Ducati als Zweiter und Dritter.



In Tschechien konnte der 29-Jährige nahtlos an seine Leistungen bei seinem Heimrennen anknüpfen und die Positionen 3 und 4 in den beiden Hauptrennen erobern. Lediglich im Superpole-Race lief es mit Platz 8 nicht ideal.

«Mein Start war gut, aber dann ging es drunter und drüber», schilderte Redding den Beginn des Sprintrennens. «Ich konnte mich dann so weit zurückkämpfen, dass ich in einer akzeptablen Ausgangsposition für das zweite Hauptrennen war.»



Der 12-fache Laufsieger hatte sich ursprünglich für Startplatz 7 qualifiziert, so ging es einen Platz zurück.

«Rennen 2 war gut», meinte Scott. «Im Zweikampf mit Rinaldi erwischte ich einmal sein Hinterrad, da ging die Lücke auf.»



Während Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) einmal mehr Extraklasse waren und die drei Podestplätze in dieser Reihenfolge einnahmen, wurde Redding als Vierter (+9,6 sec) «Best of the Rest».

«Wir änderten etwas am Motorrad, das machte es aber nicht besser und ich hatte sogar noch mehr zu kämpfen», erklärte Redding, weshalb er im Gegensatz zum Samstag nicht mit den Top-3 mithalten konnte. «Daraus resultierte, dass ich mehr Fehler machte, wodurch der Rückstand wuchs.»



In der Weltmeisterschaft ist Redding weiterhin Neunter, doch zu Platz 4 fehlen ihm nur noch 38 Punkte. Die direkt vor ihm platzierten Alex Lowes und Alex Bassani haben nur drei und fünf Punkte mehr.