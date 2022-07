Loris Baz (BMW): Probleme verlagert, dann gestürzt

Obwohl das Superbike-WM-Wochenende für Loris Baz am Freitag sehr erfolgreich begonnen hatte, schaffte es der französische BMW-Fahrer nicht, die Vorarbeit in ein gutes Ergebnis umzumünzen. Am Sonntag stürzte er.

Loris Baz erzielte am Samstag für das deutsche Team Bonovo Action den elften Platz im ersten Superbike-Rennen auf dem Autodrom Most. Für die beiden Läufe am Sonntag wollte der BMW-Pilot einige Änderungen am Bike vornehmen und erneut angreifen. Schließlich kam er im Sprintrennen nicht über Platz 11 hinaus, am Nachmittag stürzte der Franzose dann auf Platz 10 liegend aus dem Rennen.

«Das war sicherlich nicht mein bester Tag», ärgerte sich Baz im Nachhinein. «Ich habe etwas anderes versucht, um mich in den Ecken besser zu fühlen, in denen wir gestern Zeit verloren haben. Ich habe auch eine andere Reifenwahl getroffen, aber ehrlich gesagt, hat nichts wirklich einen großen Unterschied gemacht.»

Baz weiter: «Für das zweite Rennen haben wir in Sachen Elektronik etwas anderes versucht und das hat diese Bereiche etwas besser gemacht, aber eine Kurve noch schlechter und daher habe ich viel Zeit in der ersten Runde verloren und fühlte mich dann mehr oder weniger genauso wie gestern», gab der WM-Elfte zu. «Das Tempo war ähnlich und ich habe einfach versucht, wirklich hart auf der Bremse zu pushen, was mir hätte helfen können, schneller zu sein.»

«Ich versuchte wieder an Xavi Vierge ranzufahren, aber habe dann einen Fehler gemacht. Es tut mir leid fürs Team, denn es war ein Großer. Ich bin froh, dass es mir gut geht, aber dem Motorrad nicht. Nun haben wir die Pause, da werde ich mich ein bisschen erholen und es dann in Magny-Cours wieder versuchen», blieb Baz optimistisch.

Auch Jürgen Röder, Eigentümer des Bonovo Action Teams, resümierte das Most-Wochenende. «Die zwei elften Plätze von Loris waren positiv. Heute Nachmittag ist er leider aufgrund eines Sturzes ausgefallen, was schade war. Die nächsten Wochen bis zu unserem Test am 27. August in Barcelona müssen wir jetzt schauen, dass wir Loris nach dem Sturz wiederaufbauen können», so der Deutsche. «Ich denke schon, dass ihn das sehr nervt, dass er das Rennen nicht zu Ende fahren konnte. Aber das ist Racing, mal ist man ganz oben und ein anderes Mal etwas weiter unten und heute waren wir ziemlich weit unten.»

«Zusammenfassend ist das Wochenende anders als erwartet verlaufen», bestätigte auch Teammanager Michael Galinski. «Wir hatten schon Aufwind und sind hierhin gekommen, um wirklich relativ sicher mit Loris die Top-10 zu erreichen und mit Eugene einen Schritt vorwärtszumachen. Leider ist es anders gekommen. Wir haben es irgendwie nie zu 100 Prozent hinbekommen und beim letzten Rennen ist er leider noch gestürzt.»