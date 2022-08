Trotz Sturz: Michael Rinaldi glaubt an Fortschritte 01.08.2022 - 12:01 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Michael Rinaldi will es besser machen als bisher

Mit einer neuen Herangehensweise will Michael Rinaldi den Anschluss an die Top-3 der Superbike-WM 2022 schaffen und regelmäßig auf das Podium fahren. Beim Meeting in Most gelang das dem Ducati-Piloten nicht ansatzweise.