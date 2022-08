Álvaro Bautista: Das unterscheidet Toprak und Rea

52 WM-Zähler nahm Álvaro Bautista vom Superbike-WM-Event in Most mit. Der Ducati-Pilot kämpfte in den Rennen, wie so oft in diesem Jahr, gegen Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea – und sprach dann über die Unterschiede.

Ducati-Werksfahrer Álvaro Bautista ging als WM-Führender in die Sommerpause der Superbike-WM. Auf dem Autodrom Most holte er am vergangenen Wochenende die Plätze 1, 3 und 2 in den Rennen der Superbike-WM. Besonders für die Zuschauer waren die Kämpfe in allen drei Rennen an der Spitze interessant, denn mit Bautista, Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu waren erneut drei Marken (Ducati, Kawasaki, Yamaha) im Kampf um den Sieg beteiligt.

Nach dem Wochenende erklärte der Spanier die verschiedenen Vorgehensweisen im Kampf gegen Rea und Razgatlioglu auf der Strecke. «Der Unterschied zwischen den beiden ist, wenn Toprak schneller ist, versucht er zu überholen. Zumindest bei mir, denn wenn er mit Jonathan kämpft, überholen sie sich sowieso ständig», sagte Bautista. «Wenn Toprak mich überholt, dann weiß er, dass er wahrscheinlich schneller fahren kann. Er versucht zu überholen, ohne dabei Fehler zu machen.»

«Bei Jonathan ist es eher so, dass er überholt, um vor dir zu sein, auch wenn er nicht wirklich schneller fahren kann», so der WM-Leader. «Nur, damit er vorne ist. Manchmal passiert das auch, weil er etwas weniger konzentriert ist, denn er ist nicht unbedingt schneller. Beide Fahrer sind wirklich sehr schwer zu schlagen.»

Gibt es etwas, dass Bautista anders machen würde, wenn er auf die erste Saisonhälfte der WorldSBK-Saison zurückblickt? «Wenn ich etwas bereue, dann ist es, dass wir vor dem Saisonstart das Set-up verändert haben. Ich habe zwar gewonnen und war nicht ganz schlecht, aber das Bike fühlte sich beim Wintertest anders an. Als wir zu diesen Einstellungen zurückkehrten, fühlte ich mich deutlich besser», betonte der 37-Jährige. «Das war das einzig schlechte in der ersten Hälfte. Aus dem Fehler in Donington habe ich gelernt, das gehört manchmal dazu. Manchmal benötigt man so etwas, um aufzuwachen.»

«Wir haben am 20. und 21. August einen Test in Barcelona», antwortete der Ducati-Fahrer auf die Frage, was in der Sommerpause auf dem Plan steht. «Das wird ein sehr wichtiger Test für uns, um uns auf das Rennen auf dieser Strecke vorzubereiten. Wie in Misano haben wir einige Ideen, die wir während der Rennwochenenden nicht ausprobieren können, also werden wir dort ausprobieren, ob wir diese in der zweiten Saisonhälfte nutzen können. Es geht dort um die Geometrie, wir haben keine großartigen Neuigkeiten.»