Garrett Gerloff (Yamaha): Bestes Ergebnis platzte

Die Superbike-WM 2022 droht die bisher schlechteste Saison von Garrett Gerloff in der Weltmeisterschaft zu werden. In Most war der Yamaha-Pilot auf dem Weg zu seinem besten Saisonergebnis, aber er hatte Pech.

Garrett Gerloff ist einer der zugänglichsten und fittesten Piloten der Superbike-WM 2022. Starke Leistungen zeigte der US-Amerikaner in seiner Rookie-Saison 2020, doch seit dem Zwischenfall mit Toprak Razgatlioglu im zweiten Lauf in Assen läuft beim seit Montag 27-Jährigen nicht mehr viel zusammen. Und wenn es mal besser läuft, hat Gerloff Pech. So wie im zweiten Lauf in Most am vergangenen Wochenende.

Der Yamaha-Pilot startete als Neunter in das Rennen und behielt zunächst seine Position. Einen Platz vorwärts ging es durch den Sturz von Michael Rinaldi (Ducati) in der vierten Runde, im achten Umlauf überholte er Iker Lecuona (Honda) und war Siebter. In Runde 12 kassierte Gerloff Platz 6 von Markenkollege Andrea Locatelli ein und war damit auf dem Weg, sein bestes Saisonergebnis einzufahren. Doch in der letzten Runde fiel der WM-Zwölfte mit einem Reifenschaden auf Platz 18 zurück.

«Das Gefühl in Rennen 2 war wirklich gut und wir waren kurz davor, unser bestes Ergebnis in diesem Jahr zu erzielen, als dann der Reifen platzte», berichtete der GRT-Pilot enttäuscht. «Ich habe versucht, das Rennen im ersten Gang zu beenden, und das ist wirklich schade. Es tut mir sehr leid für mich und das ganze Team – es tut mir so leid für sie. Wir sollten das Positive sehen und darauf aufbauen. Jetzt fahre ich nach Hause in die Sommerpause, bevor ich mich auf Frankreich konzentriere.»

Punkte erhielt Gerloff nur als Zehnter im ersten Lauf und als Neunter im Superpole-Race, jeweils von Startplatz 6.

«Im ersten Rennen hatte ich einen guten Start, aber die ersten beiden Kurven sind sehr eng und schwierig, dort habe ich dort etwas Zeit verloren. Insgesamt war die Pace in Ordnung, aber leider ist die Endposition nicht das, was wir uns wünschen», sagte Gerloff. «Und in der Superpole-Race haben wir leider nicht den weichen Reifen verwendet; ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat sich nicht ausgezahlt.»

Die Zeit von Gerloff im Yamaha-Junior-Team GRT läuft nach drei Jahren ab, trotzdem könnte es für ihn 2023 in der Superbike-WM mit BMW weitergehen.