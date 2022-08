Axel Bassani (Ducati): Nach Rinaldi ist Bautista dran

Ducati-Privatier Axel Bassani machte in Most mit einer starken Leistung in allen drei Rennen viel Werbung in eigener Sache. Der Italiener kommt seinem Ziel, die Superbike-WM 2022 in den Top-5 zu beenden, immer näher.

Zu Beginn der Superbike-WM konnte Axel Bassani nicht unmittelbar an seine aufstrebende Performance vom Ende der vergangenen Saison anknüpfen, denn seine Motocorsa-Crew wurde fast komplett ausgetauscht. Seit die teaminterne Kommunikation wieder reibungslos funktioniert, fährt der Italiener wieder starke Ergebnisse ein.

Das Meeting in Most war ohne Zweifel das vorläufige Saisonhighlight des Ducati-Piloten. Mit seinen drei fünften Plätzen fuhr der 23-Jährige mehr WM-Punkte ein als die in der Gesamtwertung vor ihm platzierten Werkspiloten Andrea Locatelli (Yamaha), Michael Rinaldi (Ducati) und Iker Lecuona (Honda). Besser war Bassani nur in San Juan 2021 mit den Plätzen 5, 4 und 4.

Mit Abstand bester Privatfahrer ist Bassani mit 115 Punkten ohnehin. Der einst hoch gehandelte Garrett Gerloff (Yamaha) hat nicht einmal halb so viele Punkte eingefahren. Zweitbester Independent-Rider ist Loris Baz (BMW), der aber auch nur 65 Punkte auf dem Konto hat.

«Mit dem Wochenende bin ich wirklich glücklich. In drei Rennen in den Top-5 ins Ziel zu kommen, ist unglaublich. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe», untermauerte Bassani seine Ambitionen. «Wir haben in Most gut gearbeitet und waren konstant und schnell. So möchte ich in der Saison weitermachen und hoffentlich gelingt mir auch mal der Sprung aufs Podium, wenn ich das blaue, grüne und rote Motorrad hinter mir lasse. Das ist machbar!»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli und Lecuona © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Bassani und Redding © Gold & Goose Vierge, Öttl, Redding © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Lecuona und Vierge © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu © Gold & Goose Lecuona und Vierge © Gold & Goose Baz und Mahias © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Rea und Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt Lauf 2 in Most © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Offenkundig ist eine gewisse Rivalität mit Michael Rinaldi, der Bassani zwangsläufig als ernste Bedrohung für seine Nachfolge im Ducati-Werksteam betrachten muss. In der Gesamtwertung werden die beiden Italiener nach Most nur noch von 19 Punkten getrennt.

«Natürlich will ich ihn schlagen. Er ist wie ich Italiener und er fährt dasselbe Motorrad – allerdings ein Factory-Bike. Ihn zu besiegen, ist wichtig. Wenn ich die Chance habe, ihn zu schlagen, werde ich es tun», betonte Bassani, dessen Ambitionen darüber hinaus gehen. «Ich nehme mir auch vor, die drei besten Piloten hinter mir zu lassen, dafür müssen wir uns weiter anstrengen. Auf jeden Fall will ich die Saison vor Michael beenden.»