Toprak Razgatlioglu kritisiert: «Sommerpause zu lang»

Nach dem Meeting in Most ging die Superbike-WM 2022 in die Sommerpause. Tatsächlich ist es bereits die zweite lange Unterbrechung, sehr zum Missfallen von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu.

Der Kalender der Superbike-WM 2022 umfasst zwölf Meetings, Most am vergangenen Wochenende war das sechste Meeting und markierte damit das Ende der ersten Saisonhälfte. Nach einer fünfwöchigen Pause geht die seriennahe Weltmeisterschaft am 10./11. September weiter.

Eine längere Unterbrechung gab es allerdings auch schon zwischen Misano und Donington Park, als die Superbike-Piloten vier Wochen freihatten.

Kein Freund der nun erneuten mehrwöchigen Unterbrechung ist Toprak Razgatlioglu. Das ist nachvollziehbar, denn der aktuelle Weltmeister hat einen Lauf. In England fuhr der Yamaha-Pilot erstmals ein Triple ein und glänzte in Tschechien mit zwei weiteren Siegen. Seit Estoril hat Razgatlioglu seinen Rückstand auf WM-Leader Álvaro Bautista von 52 auf 38 und auf den zweitplatzierten Jonathan Rea (Kawasaki) von 35 auf nur noch sieben Punkte reduziert.

«Es wäre besser, wenn es so wie zwischen Donington und Most wäre. Das wäre wirklich besser, die Pause ist einfach zu lang. Ich verstehe nicht, warum sie so lang ist», sagte der 25-Jährige nach seinem Sieg im zweiten Rennen in Tschechien.

Fakt ist, dass der Kalender der Superbike-WM mit seinen zwölf bis 13 Veranstaltungen schon immer mehrere längere Unterbrechungen hatte. Allein wenn der Saisonauftakt 2023 wieder auf Philipp Island beginnt, vergehen bis zum zweiten Event üblicherweise drei bis Wochen.