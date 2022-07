Pech für Lecuona: Reifenschaden beendete Erfolgsserie

Iker Lecuona und Xavi Vierge fuhren beide am Sonntag bei der Superbike-WM in Most um die Top-8-Ränge, doch für Lecuona endete der Traum kurz vor dem Rennende am Nachmittag.

Der spanische Honda-Pilot Iker Lecuona war bisher der einzige Fahrer in der Superbike-WM, der 2022 in jedem Rennen Punkte sammeln konnte. Diese Serie, die ihn in der Meisterschaft in die Top-6 brachte, wurde am Sonntag in Most durch einen Reifenschaden abrupt beendet.

«Was soll ich sagen? Ich bin sehr frustriert mit dem Ausgang des Rennens aus vielen Gründen. Der Start in das Sprintrennen war chaotisch, viele Fahrer haben die Schikane ausgelassen, deshalb bin ich auf Platz 14 zurückgefallen. Ich fühlte mich aber gut und bin wieder auf Platz 7 vorgefahren. Ich war sehr glücklich mit allem», berichtete Lecuona zunächst.

Doch das Blatt wendete sich am Nachmittag, sodass der Spanier anschließend nicht mehr so begeistert war. «Im zweiten Rennen wurde es viel schlimmer. Ich fühlte mich mit dem Hinterreifen nicht wohl, denn es war ganz anders als in den Rennen zuvor und gestern. Ich konnte nicht verstehen, warum der Abstand zwischen Gerloff, Locatelli und mir so groß wurde. Zwei Runden vor dem Ende bemerkte ich, dass der Hinterreifen aufgegeben hatte und ich musste mit einem Plattfuß das Rennen auf der Geraden beenden», beschrieb der Honda-Pilot seine Probleme.

Lecuona abschließend: «Ich bin sehr traurig über diesen Ausfall, nicht nur, weil unsere Punkteserie gerissen ist, auch weil wir die Chance auf Platz 5 in der Meisterschaft verpasst haben. Ich bin wirklich frustriert.»

Teamkollege Xavi Vierge fuhr am Nachmittag auf den siebten Platz, auf Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fehlten dem Spanier 23 Sekunden: «Ich bin glücklich, wie der Tag verlaufen ist, nachdem wir zuletzt solche Probleme nach meiner Verletzung hatten. Wir haben einen Neustart gewagt, haben einige große Änderungen am Set-up durchgeführt, um zu verstehen, was los ist. Im Warm-up am Morgen haben wir das Gefühl zurückgewonnen, wir waren endlich wieder schnell», sagte Vierge.

«Ich bin sehr glücklich, dass wir beide Rennen in den Top-10 beenden konnten», fügte der WM-Zehnte hinzu. «Es wird wichtig sein, mit einem guten Arbeitsplan nach Barcelona zu kommen, wo wir am 20. und 21. August testen werden, um alles für die zweite Saisonhälfte fertig zu bekommen. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit der ersten Hälfte des Jahres, wir sind Rookies und beide in der Top-10 der Meisterschaft, das ist positiv. Ich glaube, das Beste haben wir noch vor uns.»