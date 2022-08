SBK-Test Barcelona, 12 Uhr: Rea mit Qualifyer vorne

Jedes der fünf Werksteams hat für den zweiten und letzten Superbike-Testtag in Barcelona zwei Qualifyer-Hinterreifen zur Verfügung. Bis 12 Uhr gingen nur Johnny Rea (Kawasaki) und Iker Lecuona (Honda) auf Zeitenjagd.

Die kühleren Bedingungen am Sonntagvormittag haben sich angeboten, um auf Zeitenjagd zu gehen. Denn am Nachmittag wird sich der Asphalt des Catalunya-Circuits wie schon am Samstag auf über 50 Grad Celsius aufheizen. Getestet wird am zweiten und letzten Tag erneut von 10 bis 18 Uhr.

Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki) ging als Erster mit einem Qualifyer auf die Strecke und brillierte bereits in den ersten Minuten mit 1:40,913 min. Damit war der Nordire um 6/10 sec schneller als bei seiner Bestzeit am Samstag (1:41,531 min), die er mit dem normalen Rennreifen SCX fuhr.



Zum Vergleich: Der Pole-Rekord wird seit 2021 von Tom Sykes (BMW) gehalten und steht bei 1:40,408 min. Die schnellste Rennrunde fuhr im Vorjahr Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Sprintrennen in 1:41,493 min.

Auch Honda-Werksfahrer Iker Lecuona brachte vor dem Mittag seinen Qualifyer zum Einsatz und fuhr 1:41,107 min. Erstaunlich: WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) war auf Rennreifen mit 1:41,281 min nur 0,174 sec langsamer als sein Landsmann.

Wie immer bei Tests haben die Zeiten wenig Aussagekraft, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme abspulen und die Fahrer zu verschiedenen Uhrzeiten ihre schnellste Runde drehen. Jeder der fünf Hersteller hat zwei Qualifyer von Pirelli zur Verfügung.

Weltmeister Toprak Razgatlioglu spult mit seinem Pata-Yamaha-Team weiterhin brav sein Testprogramm ab, ebenso wie das BMW-Quartett Scott Redding, Michael van der Mark, Loris Baz und Eugene Laverty. Für sie standen die Rundenzeiten bislang nicht im Vordergrund.

Zeiten SBK-Test Barcelona, Sonntag, 12 Uhr:



Superbike-WM:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:40,913 min

2. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,107

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:41,281

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,514

5. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,621

6. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,731

7. Xavi Vierge (E), Honda, 1:42,087

8. Loris Baz (F), BMW, 1:42,136

9. Scott Redding (GB), BMW, 1:42,165

10. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:43,367

11. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:43,416

12. Florian Marino (F), Kawasaki, 1:44,117

13. Tati Mercado (RA), Honda, 1:44,603

14. Oscar Gutierrez (E), Kawasaki, 1:45,060

15. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:45,736

16. Alex Lowes (GB), Kawasaki, nicht gefahren



Supersport-WM:

1. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, 1:45,366

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:46,125