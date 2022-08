SBK-Test Barcelona: Rea brillierte in letzter Minute

Johnny Rea fuhr am Samstag Bestzeit

Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea sorgte am ersten von zwei Superbike-WM-Testtagen auf dem Catalunya-Circuit für die Bestzeit. Toprak Razgatlioglu (7./Yamaha) ging den Samstag gelassen an.

Gegen 16.30 Uhr konnte Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi seine Bestzeit vom Samstagvormittag (1:41,926 min) auf 1:41,816 min verbessern.



Diese Zeiten sind bereits auf einem hohen Niveau. Zum Vergleich: Der Pole-Rekord mit Qualifyer-Hinterreifen wird seit 2021 von Tom Sykes (BMW) gehalten und steht bei 1:40,408 min. Die schnellste Rennrunde fuhr im Vorjahr Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Sprintrennen in 1:41,493 min.

Wie immer bei Tests haben die Zeiten kaum Aussagekraft, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme abspulen und die Fahrer zu unterschiedlichen Uhrzeiten und mit verschiedenen Reifentypen ihre schnellste Runde drehten.



Rinaldis Bestmarke wurde erst eine Minute vor Schluss um 18 Uhr von Kawasaki-Star Jonathan Rea in 1:41,531 min um 0,285 sec unterboten.



Alvaro Bautista (3.) beendete den Tag etwas früher, um seine lädierte linke Hand nicht mehr als nötig zu beanspruchen.

Das deutsche BMW-Team Bonovo action hatte für Loris Baz und Eugene Laverty nur wenig Neues zu probieren, «dafür konnten wir mal große Umbauten vornehmen und die Sachen testen, für die man während eines Rennwochenendes keine Zeit hat oder sich nicht traut», erklärte Teamchef Michael Galinski gegenüber SPEEDWEEK.com.

Für die Bestzeit des BMW-Quartetts sorgte Scott Redding, der als Siebter 1,182 sec auf die Spitze verliert. Für Teamkollege Michael van der Mark ging es beim Comeback nach seiner langen Verletzungspause vor allem darum, viele Runden abzuspulen und sich mit den vielen Neuerungen am Motorrad seit letztem Jahr vertrauter zu machen.



Am Sonntag ist der zweite und letzte Testtag auf dem Circuit de Catalunya, an dem erneut von 10 bis 18 Uhr gefahren werden darf.

Zeiten SBK-Test Barcelona, Samstag (20. August):



Superbike-WM:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,531 min

2. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,816 min

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:42,211

4. Iker Lecuona (E), Honda, 1:42,246

5. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:42,358

6. Xavi Vierge (E), Honda, 1:42,381

7. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:42,451

8. Scott Redding (GB), BMW, 1:42,713

9. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:42,852

10. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:42,938

11. Loris Baz (F), BMW, 1:43,032

12. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:43,145

13. Oscar Gutierrez (E), Kawasaki, 1:44,734

14. Tati Mercado (RA), Honda, 1:44,975

15. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:45,171



Supersport-WM:

1. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, 1:45,931

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:46,142