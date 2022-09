Fix: Remy Gardner (24) fährt für Yamaha Superbike-WM 14.09.2022 - 20:08 Von Ivo Schützbach

© KTM Remy Gardner fährt 2023 Superbike-WM

Wie von SPEEDWEEK.com am 9. September exklusiv berichtet, wird MotoGP-Pilot Remy Gardner für 2023 in die Superbike-WM und ins Giansanti Racing Team wechseln. Am Donnerstag wird es offiziell.