Barcelona, FP2: Bautista Schnellster, Honda bluffte

Im ersten Training der Superbike-WM 2022 in Barcelona sorgte Iker Lecuona (Honda) für die Tagesbestzeit, doch aussagekräftiger sind die Rundenzeiten im FP2, als Álvaro Bautista (Ducati) mit der schnellsten Zeit glänzte.

Die meisten Piloten hatten in der Superbike-WM 2022 hatten in der Sommerpause auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya getestet und sind entsprechend gut vorbereitet für das achte Saisonmeeting an diesem Wochenende. Allerdings besteht am Samstag und Sonntag eine hohe Wahrscheinlichkeit von Regen, dann wären die Abstimmungsdaten hinfällig.

Im ersten freien Training legte Honda-Ass Iker Lecuona in 1:41,396 min eine erstaunliche Bestzeit vor. Der Spanier war über eine halbe Sekunde als der Zweite, verwendete dafür jedoch einen SCQ-Reifen.

Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr 2021 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Sprintrennen in 1:41,493 min. Der Pole-Rekord wird seit dem Vorjahr von Tom Sykes (BMW) in 1:40,408 min gehalten.

Zu Beginn der zweiten Session zogen dunkle Wolken auf, bis auf wenige Tropfen in der Schlussphase blieb es jedoch trocken und angenehm warm.

Schon nach fünf Minuten fuhr Axel Bassani in 1:42,647 min eine persönliche Bestzeit, auch Lucas Mahias (Kawasaki) und Scott Redding (BMW) steigerten sich frühzeitig. Bis zur ersten ernst zu nehmenden Zeit an der Spitze dauerte es jedoch fast 15 Minuten, als WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) in 1:42,025 min an der 1:41 min kratzte.

Spitzenzeiten wurden bis kurz vor dem Ende nicht gefahren, die Piloten konzentrierten sich auf die Abstimmung ihrer Motorräder für die Rennen. Bevor es in die heiße Phase ging, führte Bautista die Zeitenliste unverändert an. Bei noch fünf Minuten ging Jonathan Rea (Kawasaki) auf Zeitenjagd, blieb in 1:42,058 min aber knapp über der Zeit von Bautista. Der WM-Leader wiederum steigerte sich anschließend geringfügig auf eine 1:42,018 min. Als Dritter reihte sich überraschend Andrea Locatelli ein, der mit nur 0,067 sec Rückstand bester Yamaha-Pilot wurde.

Innerhalb 0,5 sec zum Spanier folgen auf den weiteren Positionen Michael (4./Ducati), Xavi Vierge (Honda), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Axel Bassani (Ducati).

Bester BMW-Pilot wurde Scott Redding auf Platz 8 mit 0,630 sec Rückstand. Philipp Öttl (Ducati) fuhr im FP2 seine persönlich schnellste Runde und beendet die Session auf der zehnten Position.

In der kombinierten Zeitenliste bleibt Lecuona vorn, gefolgt von Rinaldi und Razgatlioglu, die ihre Bestzeiten ebenfalls am Vormittag fuhren.

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 1:42,018 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:42,058 + 0,040 3. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,085 + 0,067 4. Michael Rinaldi Ducati 1:42,121 + 0,103 5. Xavi Vierge Honda 1:42,221 + 0,203 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:42,318 + 0,300 7. Axel Bassani Ducati 1:42,477 + 0,459 8. Scott Redding BMW 1:42,648 + 0,630 9. Lucas Mahias Kawasaki 1:42,737 + 0,719 10. Philipp Öttl Ducati 1:42,823 + 0,805 11. Eugene Laverty BMW 1:42,828 + 0,810 12. Iker Lecuona Honda 1:42,844 + 0,826 13. Garrett Gerloff Yamaha 1:42,904 + 0,886 14. Alex Lowes Kawasaki 1:42,937 + 0,919 15. Loris Baz BMW 1:43,048 + 1,030 16. Luca Bernardi Ducati 1:43,230 + 1,212 17. Roberto Tamburini Yamaha 1:43,595 + 1,577 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,599 + 1,581 19. Michael van der Mark BMW 1:43,613 + 1,595 20. Oscar Gutierrez Kawasaki 1:43,924 + 1,906 21. Christophe Ponsson Yamaha 1:44,179 + 2,161 22. Leandro Mercado Honda 1:44,281 + 2,263 23. Oliver König Kawasaki 1:44,293 + 2,275 24. Hafizh Syahrin Honda