Razgatlioglu: «Kenan behauptet, es war meine Schuld»

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) beendete den Trainings-Freitag in Barcelona als Dritter. An seinem linken Arm sind die Spuren von zwei Stürzen zu sehen.

Als Toprak Razgatlioglu am 21. August auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya testete, hatte er am Nachmittag einen Highsider, bei dem er sich am linken Ellbogen verletzte – das Loch im Arm musste mit sechs Stichen genäht werden.

Inzwischen ist die Verletzung verwachsen, doch Topraks Arm ist leicht geschwollen und getaped. «Das kommt von einem Sturz, den ich auf der Strecke von Kenan hatte», schmunzelte der 26-fache Laufsieger beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wir haben zusammen mit der 250er trainiert und ich bin auf der Geraden gestürzt. Ich sage, es war sein Fehler, er behauptet das Gegenteil. Der Arm tut nur weh, wenn ich nicht Motorrad fahre.»

Platz 3 in der kombinierten Zeitenliste bestätigt die Worte des Türken, nur Iker Lecuona (Honda) und Michael Rinaldi (Ducati) waren schneller. Der Erste setzte einen Qualifyer-Hinterreifen ein, was die 6/10 sec Rückstand von Toprak erklärt.

Hinzu kommt, dass die Yamaha auf der Strecke in Montmelo laut Razgatlioglu «nicht wirklich stark» ist. «Und die Ducati ist hier immer stark. Wir haben versucht, eine gute Abstimmung für das Rennen und Grip zu finden. Momentan sieht es so aus, als könnte es am Samstag regnen, am Sonntag soll es trocken sein. Wir stehen nicht schlecht da, meine Rennpace ist in Ordnung, auch wenn ich nie mehr als acht Runden am Stück fuhr. Wegen des Wetters habe ich keine spezielle Strategie für die Rennen. Letztes Jahr war ich im Regen sehr stark, aber dieses Jahr ist alles anders. Wichtig wird sein, dass ich im Qualifying weit nach vorne komme. Bautista und Rinaldi sind stark, die Kunst ist, den Hinterreifen über die Distanz zu bringen.»

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 1:42,018 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:42,058 + 0,040 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,085 + 0,067 4. Michael Rinaldi Ducati 1:42,121 + 0,103 5. Xavi Vierge Honda 1:42,221 + 0,203 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:42,318 + 0,300 7. Axel Bassani Ducati 1:42,477 + 0,459 8. Scott Redding BMW 1:42,648 + 0,630 9. Lucas Mahias Kawasaki 1:42,737 + 0,719 10. Philipp Öttl Ducati 1:42,823 + 0,805 11. Eugene Laverty BMW 1:42,828 + 0,810 12. Iker Lecuona Honda 1:42,844 + 0,826 13. Garrett Gerloff Yamaha 1:42,904 + 0,886 14. Alex Lowes Kawasaki 1:42,937 + 0,919 15. Loris Baz BMW 1:43,048 + 1,030 16. Luca Bernardi Ducati 1:43,230 + 1,212 17. Roberto Tamburini Yamaha 1:43,595 + 1,577 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,599 + 1,581 19. Michael vd Mark BMW 1:43,613 + 1,595 20. Oscar Gutierrez Kawasaki 1:43,924 + 1,906 21. Christophe Ponsson Yamaha 1:44,179 + 2,161 22. Leandro Mercado Honda 1:44,281 + 2,263 23. Oliver König Kawasaki 1:44,293 + 2,275 24. Hafizh Syahrin Honda