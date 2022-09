Philipp Öttl (Ducati): «Es schaut nicht schlecht aus»

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 in Barcelona zeigte Philipp Öttl eine solide Performance. Der Ducati-Pilot und sein Team Go Eleven peilen die Top-10 an.

In den freien Trainings am Freitag stand für Philipp Öttl im Fokus, sich mit dem Superbike an das Streckenlayout zu gewöhnen und die Abstimmung seiner Ducati anzupassen. Denn mit der V4R absolvierte Öttl bisher nur Anfang März einen zweitägigen Test auf der Rennstrecke in Katalonien, allerdings bei deutlich kühleren Temperaturen.

Kurios: Obwohl Öttl das erste Training als Zwölfter und das zweite als Zehnter solide beendete, belegt er in der kombinierten Zeitenliste nur Platz 14. In 1:42,823 min liegt aber weniger als 0,2 sec hinter Scott Redding (BMW) auf Platz 10.

«In den zwei Trainings lief es mit den Positionen zwölf und zehn eigentlich recht gut. Ich bin viele schnelle Runden am Stück gefahren und es hat so weit auch alles gepasst, sodass die Zeiten recht konstant waren. Sicher können wir am Bike noch etwas verbessern, bei dem ein oder anderen Punkt muss ich selbst zulegen. Beim Fahren mit den anderen habe ich herausgefunden, wie ich in einigen Bereichen schneller sein kann, hauptsächlich in Sektor 4, wo ich die Linie im Vergleich zum Test und heute Morgen geändert habe.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl & Eugene Laverty © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea & Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Das Bike von Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Jonathan Rea & Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Eugene Laverty Zurück Weiter

Öttl und Go Eleven peilen für das Meeting in Barcelona die Top-10 an. Die 4,6 km lange Piste kennt der Superbike-Rookie aus seiner Zeit im GP-Paddock, aber auch aus zwei Jahren Supersport-WM – 2020 fuhr er im zweiten Rennen als Dritter auf das Podest.

«Wir müssen abwarten, wie das Wetter am Samstag sein wird», mahnt der Bayer und verweist auf die hohe Wahrscheinlichkeit von Regen. «Grundsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass es für das Wochenende nicht so schlecht aussieht. Ich bin recht optimistisch für die nächsten Tage hier in Barcelona.»

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 1:42,018 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:42,058 + 0,040 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,085 + 0,067 4. Michael Rinaldi Ducati 1:42,121 + 0,103 5. Xavi Vierge Honda 1:42,221 + 0,203 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:42,318 + 0,300 7. Axel Bassani Ducati 1:42,477 + 0,459 8. Scott Redding BMW 1:42,648 + 0,630 9. Lucas Mahias Kawasaki 1:42,737 + 0,719 10. Philipp Öttl Ducati 1:42,823 + 0,805 11. Eugene Laverty BMW 1:42,828 + 0,810 12. Iker Lecuona Honda 1:42,844 + 0,826 13. Garrett Gerloff Yamaha 1:42,904 + 0,886 14. Alex Lowes Kawasaki 1:42,937 + 0,919 15. Loris Baz BMW 1:43,048 + 1,030 16. Luca Bernardi Ducati 1:43,230 + 1,212 17. Roberto Tamburini Yamaha 1:43,595 + 1,577 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,599 + 1,581 19. Michael vd Mark BMW 1:43,613 + 1,595 20. Oscar Gutierrez Kawasaki 1:43,924 + 1,906 21. Christophe Ponsson Yamaha 1:44,179 + 2,161 22. Leandro Mercado Honda 1:44,281 + 2,263 23. Oliver König Kawasaki 1:44,293 + 2,275 24. Hafizh Syahrin Honda