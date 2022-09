Scott Redding (BMW) hält fest: «Sektor 2 killt mich»

Dass Barcelona für BMW nicht das beste Pflaster ist, wusste der deutsche Hersteller bereits vor dem Superbike-WM-Event an diesem Wochenende. Werksfahrer Scott Redding erklärt, weshalb er strauchelt.

1,252 sec verlor Scott Redding am Freitag als Zehnter und damit bester BMW-Fahrer in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2. Eine gute halbe Sekunde kann man von diesem Rückstand abziehen, weil Honda-Ass Iker Lecuona bei seiner Bestmarke als Einziger mit einem Qualifyer-Hinterreifen fuhr. Auf Rennreifen ist der Engländer mit seiner M1000RR also zirka 0,7 sec im Hintertreffen.

Reddings Motorrad war identisch mit jenem bei den Tests am 20./21. August auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, bei der Abstimmung und Elektronik schlug der Vizeweltmeister von 2020 einen anderen Weg ein.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl & Eugene Laverty © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea & Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Das Bike von Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Jonathan Rea & Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Eugene Laverty Zurück Weiter

«Erstmals haben wir das mit der Elektronik in Magny-Cours in einem Rennen probiert, es geht um eine andere Kraftentfaltung und die Funktionsweise der Traktionskontrolle», erklärte der Engländer SPEEDWEEK.com im Vier-Augen-Gespräch. «Ich fühle mich besser und konnte mich gegenüber dem Test in einigen Bereichen verbessern. Wir hatten aber auch einige Schwierigkeiten, vorne war das Motorrad recht schwammig. Ich vermute, das hat etwas mit der Einstellung der Motorbremse zu tun.»

«Sektor 2 killt mich», betonte Redding. «Dort verliere ich 4/10 sec, in den anderen Sektoren jeweils ein oder zwei Zehntelsekunden. Die Strecke gehört nicht zu meinen Favoriten, das war auch so, als ich Ducati fuhr. Das liegt ein bisschen am Motorrad und an mir, ich weiß aber nicht warum. Du kannst mit deinem Körper nur gewisse Dinge ausgleichen. Wenn es dir aber an mechanischem Grip fehlt, dann ist das so. Ducati und Yamaha sind in diesem Bereich besser. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen besser wurde, aber das waren Peanuts. Wir müssen diesbezüglich das Bike verbessern.»

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 1:42,018 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:42,058 + 0,040 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,085 + 0,067 4. Michael Rinaldi Ducati 1:42,121 + 0,103 5. Xavi Vierge Honda 1:42,221 + 0,203 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:42,318 + 0,300 7. Axel Bassani Ducati 1:42,477 + 0,459 8. Scott Redding BMW 1:42,648 + 0,630 9. Lucas Mahias Kawasaki 1:42,737 + 0,719 10. Philipp Öttl Ducati 1:42,823 + 0,805 11. Eugene Laverty BMW 1:42,828 + 0,810 12. Iker Lecuona Honda 1:42,844 + 0,826 13. Garrett Gerloff Yamaha 1:42,904 + 0,886 14. Alex Lowes Kawasaki 1:42,937 + 0,919 15. Loris Baz BMW 1:43,048 + 1,030 16. Luca Bernardi Ducati 1:43,230 + 1,212 17. Roberto Tamburini Yamaha 1:43,595 + 1,577 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,599 + 1,581 19. Michael vd Mark BMW 1:43,613 + 1,595 20. Oscar Gutierrez Kawasaki 1:43,924 + 1,906 21. Christophe Ponsson Yamaha 1:44,179 + 2,161 22. Leandro Mercado Honda 1:44,281 + 2,263 23. Oliver König Kawasaki 1:44,293 + 2,275 24. Hafizh Syahrin Honda