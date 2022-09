Ducati-Star Álvaro Bautista verlangte weniger Power

Obwohl Álvaro Bautista im zweiten Training der Superbike-WM 2022 in Barcelona die schnellste Runde fuhr, belegt der Ducati-Pilot in der kombinierten Zeitenliste nur Platz 4. Wie der Spanier das Ergebnis einschätzt.

Für Álvaro Bautista ist das Meeting in Barcelona enorm wichtig. Bei seinem Heimrennen will der WM-Leader seinen Landsleuten natürlich eine gute Show bieten, außerdem will er sich für den Abschuss durch Jonathan Rea (Kawasaki) in Magny-Cours revanchieren – im Idealfall mit drei Siegen.

Mit der Bestzeit im FP2 zeigte sich Bautista gewohnt stark, doch am Vormittag waren Iker Lecuona (Honda), sein Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) schneller.



«Ich bin glücklich, wie sich mein Bike hier anfühlt», versichert Bautista. «Am Vormittag haben wir verschiedene Reifen ausprobiert, unter anderem denselben Hinterreifen, den ich in Magny-Cours verwendet hatte. Aber der fühlt sich hier ganz anders an, was möglicherweise nur daran liegt, weil wenig Gummi auf der Strecke ist. Wenn es am Samstag trocken ist, steht uns eine schwierige Reifenwahl bevor.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl & Eugene Laverty © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea & Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Das Bike von Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Jonathan Rea & Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Eugene Laverty Zurück Weiter

Der Asphalt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat wenig Grip, weshalb der Hinterreifen stark durchdreht und schwer über die Distanz zu bringen ist.



«Wir haben die Einstellungen der Elektronik angepasst, um die Reifen zu schonen – also weniger Power und mehr Eingriff der Traktionskontrolle. Das war uns wichtiger, als nur auf die Rundenzeiten zu schauen», erklärte der 37-Jährige. «Wir haben so über 15 Runden eine konstante Pace fahren können, mit der ich sehr zufrieden war. In Barcelona geht es darum, über 20 Runden so schnell wie möglich zu sein. Es bringt nichts, nur zwei schnelle Runden zu fahren.»

Bautista ergänzt: «Wie sich das Wetter entwickelt, wird ebenfalls eine große Rolle spielen. Bleibt es trocken, wird es nass oder möglicherweise gemischte Verhältnisse? Wir können nur abwarten. Heute fühlte ich mich hervorragend und hoffe, dass es am Samstag genau so sein wird.»

Ergebnis Superbike-WM: Barcelona, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 1:42,018 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:42,058 + 0,040 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,085 + 0,067 4. Michael Rinaldi Ducati 1:42,121 + 0,103 5. Xavi Vierge Honda 1:42,221 + 0,203 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:42,318 + 0,300 7. Axel Bassani Ducati 1:42,477 + 0,459 8. Scott Redding BMW 1:42,648 + 0,630 9. Lucas Mahias Kawasaki 1:42,737 + 0,719 10. Philipp Öttl Ducati 1:42,823 + 0,805 11. Eugene Laverty BMW 1:42,828 + 0,810 12. Iker Lecuona Honda 1:42,844 + 0,826 13. Garrett Gerloff Yamaha 1:42,904 + 0,886 14. Alex Lowes Kawasaki 1:42,937 + 0,919 15. Loris Baz BMW 1:43,048 + 1,030 16. Luca Bernardi Ducati 1:43,230 + 1,212 17. Roberto Tamburini Yamaha 1:43,595 + 1,577 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,599 + 1,581 19. Michael vd Mark BMW 1:43,613 + 1,595 20. Oscar Gutierrez Kawasaki 1:43,924 + 1,906 21. Christophe Ponsson Yamaha 1:44,179 + 2,161 22. Leandro Mercado Honda 1:44,281 + 2,263 23. Oliver König Kawasaki 1:44,293 + 2,275 24. Hafizh Syahrin Honda