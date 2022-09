Leistung zu spät? Luca Bernardis Ducati-Platz wackelt

In Barcelona zeigte Luca Bernardi erstmals die Performance, die sein Team Spark Barni Ducati von ihm erwartet. Doch das Highlight beim achten Meeting der Superbike-WM 2022 kam möglicherweise schon zu spät.

Mit der Verpflichtung von Luca Bernardi ging das Team Barni Spark Racing ein Risiko ein, denn der 21-Jährige galt zwar als aufstrebendes Talent, doch er laborierte zum Zeitpunkt seiner Unterschrift im Oktober 2021 an einem Wirbelbruch, den er sich bei einem Sturz im Rennen der Supersport-WM in Magny-Cours zugezogen hatte.

Es kam, wie es kommen musste: Der San Marinese fuhr in der ersten Saisonhälfte weit außerhalb seiner Möglichkeiten und auch der seiner Ducati V4R – von Startpositionen jenseits der Top-15 reichte es oftmals nicht einmal für WM-Punkte. Im letzten Rennen vor der Sommerpause holte Bernardi im zweiten Lauf in Most als Zehnter sein bestes Saisonergebnis.

Dennoch machte sich im Barni-Team zunehmend Unmut breit. Wer Teamchef Marco Barnabo aufmerksam zuhörte, konnte schon vor Wochen Andeutungen vernehmen, dass er mit der Leistung von Bernardi unzufrieden ist.

Das Meeting in Barcelona am vergangenen Wochenende war ein Lichtblick: Nach einem unverschuldeten Sturz im ersten Lauf holte der Ducati-Pilot von Startplatz 17 im Superpole-Race den zwölften Platz, im zweiten Lauf die elfte Position. Kein Durchbruch, aber ein Anfang.

«Wegen des Sturzes im ersten Rennen hatten wir keine Daten über den Reifenverschleiß. Im Superpole-Race sind wir gut gefahren, aber in Rennen 2 haben wir für eine nicht allzu glückliche Reifenwahl bezahlt», erklärte der San Marinese. «Als ich Zehnter war, habe ich hart gepusht und versucht, Baz einzuholen. Aber in den letzten beiden Runden hatte ich keinen Grip mehr am Heck.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Van der Mark und Laverty © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rea und Rinaldi © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Gerloff und Mahias © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rinaldi, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Doch Bernardis Referenz ist Philipp Öttl, der ebenfalls aus der Supersport-WM auf das Ducati-Superbike wechselte. Der Bayer, der in Barcelona im ersten Lauf mit einer gerissenen Kette ebenfalls leer ausging, holte am Sonntag die Plätze 6 und 7. Und in der Gesamtwertung liegt der Go-Eleven-Pilot als 13. zwar nur drei Positionen vor Bernardi, hat aber mit 66 WM-Punkten mehr als doppelt so viele wie der 21-Jährige (32).

Immer mehr deutet darauf hin, dass Bernardi seinen Platz im Barni-Team nach dieser Saison verliert, besonders der slowenische Teampartner Spark ist mit den Ergebnissen unzufrieden. Barnabo hat eine Option auf Bernardi für eine zweite Saison, doch aus Italien ist zu hören, dass er diese nicht ziehen wird.