Rückschlag für Scott Redding: Zweimal im Kiesbett

Nach Podestplätzen in Donington Park, Most und Magny-Cours war Barcelona für BMW-Werksfahrer Scott Redding ein Reinfall. In keinem der Hauptrennen sah der Engländer die Zielflagge.

BMW war auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nicht konkurrenzfähig, obwohl der Hersteller aus München dort im August zwei Tage lang getestet hat. Zwar schafften es Eugene Laverty und Loris Baz in den Hauptrennen je einmal in die Top-10, verloren aber jeweils über 30 sec auf den alle überragenden Dreifach-Sieger Alvaro Bautista aus dem Ducati-Werksteam.



BMW-Aushängeschild Scott Redding stürzte in beiden Hauptrennen, ein winziger Lichtblick war Position 8 im Sprintrace.

«Es war ein bisschen besser als am Samstag, als ich große Probleme hatte», meinte Redding. «Wir haben über Nacht ein paar Änderungen am Bike vorgenommen, und das Superpole-Race lief besser. Wir haben um Platz 6 gekämpft und es wurde am Ende Platz 8. Im zweiten Hauptrennen am Nachmittag mussten wir den härteren Vorderreifen nehmen, mit dem ich am Samstag auch schon gestürzt bin. Wir haben diesen Reifen wegen der Temperaturen wieder genommen und denken, dass war der richtige Weg. Doch ich bin wieder in der ersten Runde gestürzt. Insgesamt bin ich okay, nur das Knie schmerzt etwas. Für das nächste Rennen werde ich fit sein. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht über unsere Performance an diesem Wochenende. Doch es gibt gute und schlechte Tage. Beides gehört dazu.»

Mit 147 Punkten liegt Redding als Bester des BMW-Quartetts auf dem neunten WM-Rang, zum vor ihm platzierten Honda-Werksfahrer Iker Lecuona fehlen elf Punkte.



«Wir haben unsere Erwartungen definitiv nicht erfüllen können», hielt BMWs Motorsport Direktor Marc Bongers fest. «Scott ist in den Hauptrennen zwei Mal gestürzt. Er hatte ein relativ gutes Superpole-Race, das uns wieder optimistisch gestimmt hat. Und wenn man sich die Zeiten anschaut, wären in Rennen 2 die Top-8 für ihn möglich gewesen. Wir analysieren das jetzt, um die nötigen Erkenntnisse daraus zu ziehen.»