Philipp Öttl neben Razgatlioglu: «Nicht so schlecht»

Nach dem Ausfall im ersten Superbike-Rennen in Barcelona zeigte Rookie Philipp Öttl aus dem Ducati-Team Go Eleven am Sonntag seine besten Leistungen in dieser Saison und wurde starker Sechster und Siebter.

Philipp Öttls Bestleistung vor dem Barcelona-Wochenende war Platz 7 im ersten Hauptrennen in Assen, in Most und Magny-Cours legte er mit achten Plätzen nach.



Am Sonntagvormittag brillierte der in Salzburg lebende Bayer mit Platz 6 im Sprintrennen, als Siebter im zweiten Hauptrennen bestätigte er diese starke Performance.

Öttl hatte einen guten Start und bog von Startplatz 6 kommend als Fünfter in die erste Kurve ein, wurde in der ersten Runde aber bis auf Platz 8 durchgereicht. «Es ging ein bisschen rund», meinte er, als sich SPEEDWEEK.com mit ihm in der Go-Eleven-Box traf. «Aber das ist normal, daran muss ich mich nur gewöhnen. Wenn ich in einer Startreihe mit Toprak und Rinaldi stehe – das ist nicht so schlecht. Ich war dann mit den beiden Honda-Werksfahrern zusammen und habe versucht, meinen Hinterreifen zu schonen. Uns haben nach dem Ausfall die Daten vom Rennen am Samstag gefehlt, mit besseren Elektronikeinstellungen hätten wir den Reifen gegen Schluss länger retten können. Am Ergebnis hätte das vielleicht nichts geändert, aber wir wären näher dran gewesen.»

Öttl kam mit 33,622 sec Rückstand auf den alle überragenden Sieger Alvaro Bautista ins Ziel und konnte als Siebter starke Fahrer wie Polesetter Iker Lecuona (Honda) und Loris Baz (Bonovo BMW) hinter sich halten.

«Jeder fährt an seinem Limit, versucht das aber zu verschieben», erklärte Philipp. «Wenn ich reinhalte, denke ich natürlich, dass das gewisse Fahrer sind. Aber ich muss mich auch nicht verstecken, mit einer anderen Mentalität kommst du da nicht rein. Bassani kommt als 17. aus der Supersport-WM und hat ein Selbstvertrauen wie ein ganz ein Großer. Und ich, der viel weiter vorne war, soll das nicht haben? Das wäre ja deppert. Das Reinhalten war hart, aber wir haben am Wochenende einen guten Schritt gemacht. Zweimal Top-10 ist nicht schlecht.»

Natürlich geben solche Ergebnisse Selbstvertrauen für die letzten Europarennen in Portimao in zwei Wochen. «Die Strecke dort ist ganz anders, mit viel Grip und auf und ab. Wir waren dort zwar zum Testen, aber das war mein erster Superbike-Test. Wir müssen uns einfach gut vorbereiten, das ist viel Arbeit. Aber das taugt mir, weil dann konzentriere ich mich voll darauf.»

Öttl als Gesamt-13. holte in Barcelona 13 Punkte und hält jetzt bei 66. Zum vor ihm platzierten Baz fehlen 22.