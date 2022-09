Für zwölf Runden zündete Axel Bassani ein Feuerwerk

Beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Barcelona lieferte Axel Bassani vom Ducati-Team Motocorsa im zweiten Lauf seine beste Performance ab. Wo Licht ist, ist aber auch Schatten.

Axel Bassani ist neben den dominierenden Werkspiloten einer der auffälligsten Teilnehmern der Superbike-WM 2022. Der aufstrebende Italiener ist bester Privatier und fuhr in Magny-Cours in beiden Hauptrennen feine dritte Plätze ein. In der Gesamtwertung liegt er vor prominenten Werkspiloten wie Alex Lowes (Kawasaki), Scott Redding (BMW) oder Iker Lecuona (Honda).

In Barcelona konnte der Ducati-Pilot nicht ganz an seine Leistung in Frankreich anknüpfen. Von Startplatz 7 fuhr der 23-Jährige im ersten Lauf den achten Platz ein, im Superpole-Race reichte es nur zu Platz 16. Dafür kämpfte der Lockenkopf im zweiten Lauf an der Spitze und lag bis Runde 12 auf einem Podestplatz. Mit nachlassenden Reifen kämpfend wurde es am Ende ein fünfter Rang.

«Das zweite Rennen lief ziemlich gut, zumal ich nur auf der 13. Startposition stand», meinte Bassani gegenüber WorldSBK. «Das war keine einfache Ausgangsposition, aber ich kam zeitweise bis auf Platz 2 nach vorn. Ich wollte diese Position halten, womit ich mir aber den Vorderreifen zerstörte. Also versuchte ich nur noch, es bestmöglich ins Ziel zu schaffen und wurde Fünfter. Das ist ein gutes Ergebnis für die Gesamtwertung. Das Wochenende insgesamt war kein leichtes für mich, aber ich konnte es mit einem ordentlichen Ergebnis versöhnlich beenden.»

Bassani holte in Barcelona weitere Punkte auf Andrea Locatelli (Yamaha) auf, der in der Gesamtwertung vor ihm Rang 5 belegt. Nur drei Punkte trennen die beiden Italiener.

«Das ist eines meiner Ziele, die Saison in den Top-5 zu beenden. Jetzt fehlt uns nur noch eine Kleinigkeit und ich hoffe, dass uns in den nächsten Rennen dieser Schritt gelingt. Und wer weiß, vielleicht können wir auch noch Michael einholen», meinte Bassani mit Blick auf Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi. «Ich würde natürlich lieber in jedem Rennen in den Top-3 kämpfen, was in einem privaten Team aber enorm schwierig ist. Das Potenzial, um es mit den besten Piloten aufzunehmen, ist definitiv vorhanden und wir kommen diesem Ziel näher.»