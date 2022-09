Bonovo-Chef über Gerloff: «Der grinste todsicher»

Am 15. September hat BMW die Verpflichtung von Garrett Gerloff für die Superbike-WM 2023 verlautbart, in Barcelona holte er seinen ersten Podestplatz seit 14 Monaten. Bonovo-Chef Jürgen Röder fühlt sich bestätigt.

Garrett Gerloff hat die wahrscheinlich schwierigsten 14 Monate seiner Karriere hinter sich. Vom hochgelobten Yamaha-Talent mit MotoGP-Aussichten wurde er zum Prügelknaben, weil er mit mehreren unüberlegten oder überambitionierten Kollisionen für Schlagzeilen sorgte. Am 25. Juli 2021 lief das Fass in Assen über: Gerloff räumte in der ersten Kurve den in Führung liegenden, späteren Weltmeister Toprak Razgatlioglu ab. Die Yamaha-Manager wuschen ihm anschließend dermaßen gründlich den Kopf, dass Gerloff bis zum vergangenen Wochenende in Barcelona brauchte, um es wieder in die Top-3 zu schaffen.

Seine Zukunft steht seit Ende Juli fest: Nach drei Jahren mit GRT Yamaha wird der Texaner 2023 für das deutsche Team Bonovo action BMW fahren. Am 15. September bestätigte das der deutsche Hersteller.

Obwohl für die Konkurrenz startend, war Bonovo-Chef Jürgen Röder sichtlich erfreut über die Leistung seiner Neuverpflichtung in Katalonien.



«Ich habe das Gefühl, dass, seitdem alles unterschrieben ist, er freier fährt», sagte der Odenwälder im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Dass er auf Platz 3 war, hat mich sehr gefreut. Als er an Toprak vorbei war, hätte ich gerne unter seinen Helm geschaut. Da gab es todsicher ein Grinsen, das erinnerte mich an Assen letztes Jahr, wo es zur Kollision kam. Ich hatte nur gehofft, dass alles gutgeht.»

Röder weiß, dass Gerloffs Wechsel auf die M1000RR kein Selbstläufer wird, denn das Bike gilt als schwierig zu fahren: «Dass er es kann, wissen wir alle. Wenn er mit der BMW zurechtkommt, dann haben wir mit ihm und Loris Baz nächstes Jahr zwei heiße Eisen im Feuer. Aktuell stehen wir ganz realistisch zwischen Platz 7 und 10, was völlig in Ordnung ist und unseren Erwartungen entspricht. Gleichzeitig soll und wird aber noch mehr von BMW kommen.»

Mitte Dezember wird es einen großen Wintertest geben, dann wird Gerloff in Jerez erstmals mit der BMW fahren. Im Januar wird es einen zweiten Test in Jerez geben und einen in Portimao, bevor das Material nach Australien geschickt wird. Vor dem Saisonauftakt am Wochenende 24.–26. Februar gibt es auf Phillip Island am 20./21. Februar zwei weitere Testtage.

Die Superbike-WM-Teams für 2023:



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Hafizh Syahrin (MAL), ?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: Gutierrez?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)



Motoxracing Yamaha: Tamburini?



Gil Motor Sport Yamaha: Chris Ponsson (F)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Bernardi?



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt

