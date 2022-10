Von Aruba.it Ducati verschmäht: Bassani mit Motocorsa

Ein weiterer Platz für die Superbike-WM 2023 ist vergeben. Vor wenigen Minuten gab das Ducati-Team Motocorsa die Verlängerung mit Axel Bassani bekannt. Der Italiener spekulierte auf einen Wechsel ins Werksteam.

Das Team Motocorsa und Axel Bassani waren die Überraschung in der Superbike-WM 2021. Obwohl neu in der Top-Kategorie, wurden bereits in der ersten Saison starke Ergebnisse eingefahren, im ersten Lauf in Barcelona fuhr der Italiener sogar als Zweiter auf das Podest und beendete die Saison als bester Privatfahrer.

Das ist der 23-Jährige auch in diesem Jahr, und das mit Abstand. Immer häufiger lässt Bassani Werkspiloten hinter sich, mehrmals auch Michael Rinaldi vom Aruba.it Ducati-Werksteam. Bassani spekulierte darauf, dass er dessen Platz 2023 übernehmen könnte, doch am 20. September wurde offiziell, dass der Superstock-1000-Champion von 2017 auch im kommenden Jahr Teamkollege von Álvaro Bautista sein wird.

Gerüchte italienischen Medien, dass sich andere Werksteams für Bassani interessieren, waren Wunschdenken. Tatsächlich gab es für den aufstrebenden Bassani keine bessere Alternative, als bei Motocorsa zu bleiben – das galt auch umgekehrt. Nur der Zeitpunkt war überraschend, als am Freitag die weitere Zusammenarbeit bekannt gegeben wurde.

«Natürlich wäre es schön gewesen, wenn ich für das Werksteam fahren dürfte. Aber weil das nicht geklappt hat, ist Motocorsa die beste Alternative», erklärte Bassani. «Ich hatte Kontakte zu verschiedenen Teams, aber am Ende entschied ich mich, auf Kontinuität zu setzen. Ich möchte mich bei Lorenzo Mauri bedanken, der immer an mich geglaubt hat. Die Anstrengungen, die er unternommen hat, um mir ein konkurrenzfähiges Motorrad zu geben, schätze ich aufrichtig.»

Lorenzo Mauri ist Teamchef von Motocorsa und Besitzer des gleichnamigen Motorradgeschäfts mit angeschlossener Tuning-Werkstatt.

Die Superbike-WM-Teams für 2023:



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Hafizh Syahrin (MAL), ?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: Gutierrez?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)



Yamaha MotoXracing: Bradley Ray (GB)



Gil Motor Sport Yamaha: Chris Ponsson (F)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Xavi Fores (E)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt