Portimão, FP2: Toprak Razgatlioglu überragend

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2022 in Portimão endete mit der Bestzeit von Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Philipp Öttl (Ducati) landete auf Platz 10. Gaststarter Marvin Fritz stürzte.

Beim Meeting in Portimão sind alle Stammfahrer der Superbike-Teams anwesend. D.h. bei Pedercini Kawasaki ist Leon Haslam im Einsatz und bei MIE Honda ist Hafizh Syahrin wieder fit. Ergänzt wird das Feld von den Yamaha-Gaststartern Jake Gagne und Marvin Fritz.

Im FP1 am Vormittag sorgte Ducati-Pilot Michael Rinaldi in 1:40,965 min für die Bestmarke und blieb als Einziger unter 1:41 min. Hinter dem Italiener folgten Garrett Gerloff (Yamaha), Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati). Philipp Öttl landete auf Platz 13, Gaststarter Marvin Fritz (Yamaha) auf 22.

Das Wetter präsentierte sich zum Beginn des zweiten Trainings mit 27 Grad Luft- und 43 Grad Asphalttemperatur sommerlich warm. Am Samstag und Sonntag soll es bei leichter Bewölkung ähnlich warm und trocken bleiben.

Schon ab der ersten fliegenden Runde wurden schnelle Zeiten gefahren, einige Piloten glänzten sogar mit persönlich schnellste Runden. Die erste ernst zu nehmende Zeit legte nach fünf Minuten Iker Lecuona (Honda) in 1:41,524 min vor. Wenig später wurde der Spanier von Rea an der Spitze abgelöst. Nach 13 Minuten übernahm Bautista in 1:41,223 min die Führung der Zeitenliste.

Marvin Fritz fuhr erst nach zehn Minuten seine erste fliegende Runde, weil an seinem Motorrad zu Beginn der Session noch emsig gearbeitet wurde. Weit kam der Deutsche nicht, der nach nur vier Runden stürzte und seine R1 dabei ordentlich ramponierte.

Auch Toprak Razgatlioglu verbrachte den Beginn der Session lange Zeit in der Box, weil er über Bremsprobleme klagte. Als der Weltmeister wieder auf die Strecke ging, fuhr er bei noch 28 Minuten in 1:40,720 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende.

Zum Vergleich: Der Pole-Rekord in Portimão wird seit 2021 von Razgatlioglu gehalten und steht bei 1:40,219 min. Die schnellste Rennrunde fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) 2019 im Sprintrennen in 1:41,272 min.

In den nächsten 20 Minuten spulten die Piloten viele Runden zur Optimierung ihre Rennabstimmung ab, viel Bewegung in der Reihenfolge gab es nicht. Gegen Ende der Session fuhren einige noch einmal für eine schnelle Zeit auf die Strecke, die Toprak-Zeit hielt aber jedem Angriff stand.

In der kombinierten Zeitenliste führt Razgatlioglu vor Rinaldi, Gerloff, Rea und Bautista. Öttl guter Zehnter.

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: Portimão, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:40,720 min 2. Michael Rinaldi Ducati 1:40,965 + 0,245 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha 1:41,082 + 0,362 4. Jonathan Rea Kawasaki 1:41,196 + 0,476 5. Alvaro Bautista Ducati 1:41,223 + 0,503 6. Iker Lecuona Honda 1:41,453 + 0,733 7. Alex Lowes Kawasaki 1:41,639 + 0,919 8. Andrea Locatelli Yamaha 1:41,760 + 1,040 9. Axel Bassani Ducati 1:41,765 + 1,045 10. Philipp Öttl Ducati 1:41,836 + 1,116 11. Scott Redding BMW 1:41,847 + 1,127 12. Xavi Vierge Honda 1:41,858 + 1,138 13. Loris Baz BMW 1:41,923 + 1,203 14. Michael vd Mark BMW 1:42,066 + 1,346 15. Eugene Laverty BMW 1:42,072 + 1,352 16. Roberto Tamburini Yamaha 1:42,297 + 1,577 17. Lucas Mahias Kawasaki 1:42,313 + 1,593 18. Leon Haslam Kawasaki 1:42,750 + 2,030 19. Jake Gagne Yamaha 1:42,760 + 2,040 20. Christophe Ponsson Yamaha 1:42,944 + 2,224 21. Hafizh Syahrin Honda 1:43,161 + 2,441 22. Kohta Nozane Yamaha 1:43,329 + 2,609 23. Marvin Fritz Yamaha 1:43,415 + 2,695 24. Leandro Mercado Honda 1:43,416 + 2,696 25. Luca Bernardi Ducati 1:43,807 + 3,087 26. Oliver König Kawasaki 1:45,625 + 4,905