Portimao, FP1: Rinaldi (Ducati) führte die Stars vor

Michael Rinaldi (Aruba.it Ducati) sorgte im ersten freien Training der Superbike-WM in Portimao für die Bestzeit. Die beiden Süddeutschen Philipp Öttl (Ducati) und Marvin Fritz (Yamaha) wurden 13. und 22.

Sommerliches Wetter mit über 25 Grad Celsius erwartet die Fahrer, Teams und Fans beim letzten Europa-Event der Superbike-WM an diesem Wochenende in Portimao, bevor es zum Abschluss nach Argentinien, Indonesien und Australien geht.

Im FP1 am Freitagvormittag sorgte Weltmeister Toprak Razgatlioglu mit 1:41,532 min für die erste nennenswerte Bestzeit und legte mit 1:41,249 min gleich nach. Bereits nach zehn Minuten der 45-minütigen Session war der Türke auf einem erstaunlich hohen Niveau.



Zum Vergleich: Der Pole-Rekord in Portimao wird seit 2021 von Razgatlioglu (Yamaha) gehalten und steht bei 1:40,219 min. Die schnellste Rennrunde fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) 2019 im Sprintrennen in 1:41,272 min.

Sieben Minuten vor Schluss übernahm Garrett Gerloff (GRT Yamaha) mit 1:41,186 min die Spitze und steigerte sich in der folgenden Runde auf 1:41,082 min. Der Texaner fährt nach seinem Podestplatz in Barcelona, dem ersten seit über 14 Monaten, offensichtlich befreit und entspannt.

In der letzten Minute blieb Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi als Erster und Einziger unter 1:41 min und sorgte im FP1 mit 1:40,965 min für die Bestmarke. Hinter dem Italiener landeten Gerloff, Razgatlioglu, Rea, WM-Leader Bautista und Lowes in den Top-6.

Wie immer in den freien Trainings gilt: Die Zeiten sind nur bedingt aussagekräftig, weil die Fahrer neben den normalen Rennreifen auch den Qualifyer SCQ einsetzen dürfen.



Scott Redding brachte die beste BMW auf Platz 8, Xavi Vierge die schnellste Honda auf Position 9



Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati landete mit 1,330 sec Rückstand auf Platz 13.

Dieses Wochenende sehen wir drei Änderungen zum normalen Startfeld. Pedercini Kawasaki rückt erneut mit Leon Haslam aus, der bereits in Assen und Donington Park für die Italiener fuhr. Im FP1 landete der Engländer auf Rang 17.



Mit dem Badener Marvin Fritz und US-Superbike-Champion Jake Gagne sind außerdem zwei Wildcard-Fahrer dabei, sie kamen auf die Plätze 22 und 18.



Lukas Mahias (Kawasaki Puccetti) stürzte kurz vor Schluss in Kurve 3 – nur Platz 19.

Ergebnisse Superbike-WM Portimao FP1:

1. Michael Rinaldi, Ducati, 1:40,965 min

2. Garrett Gerloff, Yamaha, +0,117 sec

3. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, +0,284

4. Jonathan Rea, Kawasaki, +0,391

5. Alvaro Bautista, Ducati, +0,547

6. Alex Lowes, Kawasaki, +0,721

7. Andrea Locatelli, Yamaha, +0,795

8. Scott Redding, BMW, +0,981

9. Xavier Vierge, Honda, +1,007

10. Iker Lecuona, Honda, +1,134

11. Axel Bassani, Ducati, +1,226

12. Loris Baz, BMW, +1,250

13. Philipp Öttl, Ducati, +1,330

14. Roberto Tamburini, Yamaha, +1,544

15. Michael van der Mark, BMW, +1,587

16. Eugene Laverty, BMW, 1,605

17. Leon Haslam, Kawasaki, +1,805

18. Jake Gagne, Yamaha, +2,114

19. Lucas Mahias, Kawasaki, +2,181

20. Chris Ponsson, Yamaha, +2,314

21. Hafizh Syahrin, Honda, +2,392

22. Marvin Fritz, Yamaha, +2,450

23. Tati Mercado, Honda, +3,451

24. Kohta Nozane, Yamaha, +2,657

25. Luca Bernardi, Ducati, +3,489

26. Oliver König, Kawasaki, +4,682