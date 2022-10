Philipp Öttl (Ducati/10.): «Dann sehen wir gut aus» 07.10.2022 - 18:51 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Philipp Öttl in Portimao

Mit Rang 10 hatte Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati einen soliden Start in den letzten Europa-Event der Superbike-WM in Portimao. Jetzt beginnt die Feinabstimmung.