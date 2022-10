Razgatlioglu: Die lange Gerade war sein Untergang

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) zeigte in Portimao eine bärenstarke Leistung, kam im zweiten Hauptrennen gegen Alvaro Bautista (Ducati) aber trotz größtem Einsatz nicht an.

Das erste Hauptrennen am Samstag gewann Toprak Razgatlioglu 0,657 sec vor Alvaro Bautista, im Sprintrennen am Sonntagvormittag lag er 0,123 sec vor dem Ducati-Ass.

Im zweiten Hauptrennen versuchte der Türke alles und bot Bautista jegliche Gegenwehr. Von Runde 1 bis 6 führte Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki), dann lag zwei Runden lang Toprak vorne und anschließend fünf Bautista. In Runde 14 bäumte sich der Yamaha-Star ein letztes Mal gegen Bautista auf und führte kurz, anschließend fuhr ihm der Spanier 2,256 sec davon und gewann sein 28. Superbike-Rennen.

Drei Punkte eroberte Razgatlioglu über das Wochenende in Portugal mehr als Bautista und reduzierte damit seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf 56. Es kommen noch die Rennen in Argentinien, Indonesien und Australien.

«Zwei Siege und ein zweiter Platz sind nicht schlecht für den letzten Europa-Event», hielt Toprak fest. «Wir sind stark in das Wochenende gestartet und ich mag die Strecke. Das Superpole-Race war mein bestes Rennen in diesem Jahr, die Kämpfe mit Alvaro habe ich sehr genossen. Er war zwar sehr schnell auf der Geraden, ich habe trotzdem versucht ihn zu erwischen. Mein Plan war vorne zu bleiben, wenn ich dort erst einmal bin. Aber das war im zweiten Hauptrennen unmöglich. Ihn zu überholen war auch nicht einfach. Die Meisterschaft ist noch nicht vorbei – aber ich schaue ohnehin von Rennen zu Rennen.»

«Mein Motorrad war gut», betonte der Mann mit der Nummer 1. «Von der letzten Kurve bis zur ersten nahm mir Alvaro auf der ein Kilometer langen Geraden aber 0,5 bis 0,6 sec ab. Sobald er in der letzten Kurve ans Gas ging, machte er eine Lücke auf. Im Rest der Runde konnte ich das zwar wieder aufholen, kam aber nicht an ihm vorbei. Ich pushte so hart, dass zum Schluss in jeder Kurve das Vorderrad rutschte. Ich konnte das letzte Rennen zwar nicht gewinnen, aber um den Sieg kämpfen – das gibt mir viel Motivation für Argentinien. Dort wird es gegen Ducati aber auch nicht einfach, weil die Strecke erneut eine lange Gerade hat.»