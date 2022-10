SBK aus San Juan: Wo man das erste Rennen sehen kann

Fans der Superbike-WM haben beim Meeting in San Juan Villicum nicht nur wegen der Zeitverschiebung zu leiden, sondern auch wegen einem eingeschränkten Angebot im Free-TV.

Beim ersten von drei Überseerennen zum Abschluss der Superbike-WM 2022 in San Juan Villicum wird ServusTV nur das zweite Rennen der Top-Kategorie am Sonntag live im TV übertragen – zur Primetime am Samstag wird ein Spielfilm ausgestrahlt. Die Österreicher bieten aber kostenlos alle Rennen und Superpoles der WM-Serien via Streaming an.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport werden die Rennen in diesem Jahr auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 gezeigt, so auch aus Argentinien. Fans, die über ein Abo verfügen, kommen in den Genuss einer Live-Übertragung beider Hauptrennen der Superbike-WM sowie vom zweiten Rennen der mittleren Kategorie.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM, der bis zum Saisonende 9,99 Euro kostet. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, inklusive der freien Trainings aller Klassen. Inbegriffen sind auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.