Unfall von Hafizh Syahrin: Chilene Scheib springt ein

Der Chilene Maximilian Scheib (27) kehrt für die Rennen in Argentinien in die Superbike-WM zurück. Wie lange Hafizh Syahrin bei MIE Honda ausfällt, ist unklar.

Der Malaysier Hafizh Syahrin hat sich beim Training mit dem Fahrrad verletzt, der genaue Unfallhergang ist unbekannt. Fest steht allerdings, dass der Superbike-Rookie am kommenden Wochenende in San Juan in Argentinien nicht dabei sein wird.

MIE Honda hat kurzfristig den Chilenen Maximilian Scheib als Ersatz verpflichtet, der einige Erfahrung mit großen Motorrädern mitbringt. Der 27-Jährige bestritt zwischen 2016 und 2018 insgesamt 19 Rennen im Superstock-1000-Cup und brauste neunmal aufs Podium – zweimal als Sieger. 2018 wurde Scheib hinter Markus Reiterberger und Roberto Tamburini Dritter der Gesamtwertung.

MV Agusta ließ ihn 2018 bei den Veranstaltungen in Argentinien und Katar mit dem Superbike fahren. 2020 fuhr Scheib die ersten fünf Events der Weltmeisterschaft für das spanische Team Orelac VerdNatura Kawasaki, wurde aber für die letzten drei ersetzt und wechselte daraufhin in das spanische Championat.



In seinen bislang 18 Rennen in der Superbike-WM schaffte es Scheib viermal in die Punkte, sein bestes Ergebnis ist Platz 7 im zweiten Hauptrennen auf Phillip Island 2020.