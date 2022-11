Eugene Laverty (BMW): «Habe eine unerledigte Aufgabe»

In seiner zukünftigen Rolle im BMW-Team Bonovo action möchte Eugene Laverty seine ganze Erfahrung einbringen, um die M1000RR für die Superbike-WM 2023 konkurrenzfähiger zu machen.

Ende Juli erklärte Eugene Laverty seinen Rücktritt am Ende der Superbike-WM 2022, zumindest als Einsatzfahrer. Der Nordire wechselt ins Teammanagement von Bonovo action und wird als Riding-Coach fungieren. Dennoch würde sich der 36-Jährige auch zukünftig gerne in den Sattel der BMW M1000RR schwingen, um einen Beitrag zur Weiterentwicklung zu leisten.

«Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber das ist etwas, das ich gerne tun würde – für mich fühlt es sich wie eine unerledigte Aufgabe an», sagte Laverty im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe das Gefühl, dass wir uns mit diesem Motorrad im Kreis gedreht haben. Ich würde es gerne testen, um Fortschritte zu machen, denn es hat mich zu Tode frustriert. Es gab so viele Dinge, die uns bei diesem Projekt wirklich überrumpelt haben. In den drei Runden, in denen ich letztes Jahr auf dem Motorrad von Tom Sykes saß, hatte ich große Probleme. Jetzt blicken wir auf die Daten zurück und stellen fest, dass die Kupplung die Ursache war.»

Laverty gilt als akribischer Arbeiter. Während seiner Zeit bei Aprilia war er es, der die RSV4 auch für andere Piloten fahrbar machte, und nicht nur für Max Biaggi.

«Erst wenn man die Grundlagen beherrscht, kann man ein Motorrad auch wirklich fahren», betonte der 13-fache Laufsieger. «Man muss die grundlegenden Dinge in den Griff bekommen. Das ist der Grund, warum die Entwicklung in die falsche Richtung ging, denn wenn man solche grundlegenden Dinge hat, dann versaut das einem die Arbeit.»

In der Superbike-WM 2023 möchte Laverty die Fahrer in den Mittelpunkt stellen, so wie er es selbst im Bonovo-Team erlebte.

«Manchmal ist der Fahrer derjenige, dem man am leichtesten die Schuld geben kann», weiß der BMW-Pilot. «Deshalb genieße ich es sehr, Teil dieses Teams zu sein, denn hier ist das nicht der Fall. Ich kann auf jeden Fall für meinen Crew-Chief sprechen. Es wird nie nur auf mich gezeigt. Ich habe oft das Gefühl, dass ich sie beruhigen und sagen muss: Ich fahre bis zur letzten Runde so schnell ich kann. Ich bin vielleicht nur gut genug für Platz 16, so wie in Portimão, aber ich habe ihnen versichert, dass ich im zweiten Rennen wahrscheinlich das beste Rennen war, das ich je gefahren bin. Zuvor habe ich drei Superbike-Rennen dort gewonnen, also ist das eine Aussage! Sie haben mir geglaubt, wir haben weiter gearbeitet, und wir haben jetzt einige Fortschritte gemacht.»