Álvaro Bautista (2./Ducati) ging auf Nummer sicher 12.11.2022 - 09:02 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Alvaro Bautista

Als Zweiter im ersten Rennen der Superbike-WM 2022 in Indonesien machte Álvaro Bautista einen weiteren Schritt in Richtung Titelgewinn. Der Ducati-Pilot will sich kurz vor dem Ziel nicht in einen Fehler treiben lassen.