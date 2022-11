Mandalika, Lauf 1: Toprak gewinnt, Öttl gestürzt

Den Sieg im ersten Superbike-Lauf auf dem Mandalika Street Circuit räumte Toprak Razgatlioglu ab, womit der Yamaha-Star die WM-Entscheidung zu Gunsten von Alvaro Bautista (Ducati) vertagte. Philipp Öttl im Pech.

Das erste Rennen der Superbike-WM 2022 auf dem Mandalika Street Circuit fand bei schwül-heißen Temperaturen statt. Bei Rennstart um 13:30 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer 36 Grad Celsius.

Die Superpole entschied Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in Rekordzeit für sich, die erste Startreihe komplettierten Jonathan Rea (Kawasaki) und Andrea Locatelli (Yamaha). WM-Leader Álvaro Bautista folgte als bester Ducati-Pilot auf Platz 5. Die beste BMW stellte Scott Redding auf die achte Position. Philipp Öttl (Ducati) qualifizierte sich als Zwölfter. Lucas Mahias (Kawasaki) fehlte nach einem Sturz im dritten Training.

Das Rennwochenende auf dem Mandalika Street Circuit ist der erste Elfmeter für den 37-jährigen Bautista, der mit einem Sieg im ersten Lauf die Weltmeisterschaft gewinnen konnte, sofern Razgatlioglu maximal Siebter wird.

Aber so souverän wie der Türke die Superpole dominierte – nämlich mit einer Sekunde Vorsprung – agierte er auch im ersten Rennen. Razgatlioglu bog in Führung liegend in die erste Kurve ein und fuhr bis zur Halbzeit einen Vorsprung von 3 sec heraus. In der zweiten Rennhälfte hielt der aktuelle Weltmeister seine Verfolger auf Distanz und holte sich den Sieg.

Bautista lag zunächst auf der dritten Position, bis er in Runde 9 zulegte und sich den mit nachlassenden Reifen kämpfenden Rea einverleibte. Anschließend holte der Spanier auch auf Razgatlioglu auf, gab sich dann jedoch mit Platz 2 zufrieden.

Als Dritter wurde Rea mit 9 sec Rückstand förmlich deklassiert.

Die beste Honda brachte Xavi Vierge nach langem Kampf mit Garrett Gerloff (Yamaha), Michael van der Mark (BMW) und Alex Lowes (Kawasaki) auf Platz 6 ins Ziel.

Nachdem van der Mark im Positionskampf mit Gerloff in der Schlussphase gestürzt war, sorgte Bonovo action-Pilot Loris Baz als Zehnter für das beste BMW-Finish – mit fast 40 sec Rückstand. Scott Redding enttäuschte als Zwölfter.

Auch für Philipp Öttl endete der erste Lauf in Indonesien enttäuschend. Zuerst kam der Deutsche in der ersten Kurve von der Strecke ab, kämpfte sich von anschließend von ganz hinten wieder auf Platz 12 nach vorn, um in Runde elf zu stürzen.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Locatelli, Bautista und Rea. Öttl und Redding in Kurve 1 neben der Strecke. Beiden fallen ans Ende des Feldes zurück.



Runde 1: Die Top-4 unverändert. Bassani auf Platz 5, dann Vierge, van der Mark und Rinaldi. Öttl auf Platz 18.



Runde 2: Locatelli fällt hinter Rea (2.) und Bautista (3.) zurück.



Runde 3: Razgatlioglu 0,4 sec vor Rea und 1 sec vor Bautista. Bassani, van der Mark und Vierge kämpfen um Platz 5. Öttl auf Platz 16.



Runde 4: Razgatlioglu mit schnellster Rennrunde in 1:32,886 min um 0,7 sec vor Rea.



Runde 5: Razgatlioglu, Rea und Bautista mit identischen Rundenzeiten innerhalb 1,7 sec. Locatelli (4.) fährt 0,6 sec langsamer.



Runde 6: Van der Mark macht mächtig Druck auf Bassani (5.). Lowes vorbei an Vierge auf Platz 7. Öttl (16.) holt auf Syahrin auf.



Runde 7: Razgatlioglu 1,3 sec vor Rea und 2 sec vor Bautista.



Runde 8: Rea verliert eine Sekunde auf Razgatlioglu und hat nun Bautista im Nacken.



Runde 9: Razgatlioglu um 3,2 sec vor Bautista und Rea. Locatelli (4.) wird massiv langsamer und wird bald aufgeschnupft.



Runde 10: Rea kann nicht mit Bautista mithalten. Um Platz 4 kämpfen Locatelli, Bassani, Vierge und Rinaldi.



Runde 11: Bautista schneller als Razgatlioglu. Öttl auf Platz 12 liegend gestürzt!



Runde 12: Razgatlioglu 2,7 sec vor Bautista und 4,6 vor Rea. Bassani fast gestürzt und fällt von Platz 5 auf 9 zurück.



Runde 13: Bautista nur noch 1,2 sec hinter Razgatlioglu!



Runde 14: Razgatlioglu kontert und fährt wieder schneller. Rea (3.) bereits um 4,8 sec geschlagen. Locatelli (4.) unter Druck von Rinaldi (5.)



Runde 15: Bautista scheint sich mit Platz 2 zu begnügen.



Runde 16: Rinaldi vorbei an Locatelli auf Platz 4. Van der Mark fällt hinter Vierge und Lowes auf Platz 8 zurück.



Runde 17: Fehler Rinaldi – Platz 4 geht zurück an Locatelli. Immer mehr Piloten haben mit nachlassenden Reifen zu kämpfen.



Runde 18: Razgatlioglu um 2,6 sec vor Bautista und 8,3 sec vor Rea. Van der Mark (9.) mit Anschluss bis Platz 6.



Runde 19: Van der Mark im Positionskampf mit Gerloff gestürzt.



Runde 20: Razgatlioglu 3,2 sec vorn. Keine Kämpfe in den Top-5. Vierge, Gerloff und Lowes kämpfen um Platz 6.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bautista und Rea. Vierge wird Sechster. Bester BMW-Pilot Loris Baz auf Platz 10.

Ergebnis Superbike-WM: Mandalika, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Alvaro Bautista Ducati + 4,324 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 11,855 4. Andrea Locatelli Yamaha + 19,954 5. Michael Rinaldi Ducati + 23,992 6. Xavi Vierge Honda + 27,114 7. Garrett Gerloff Yamaha + 27,776 8. Axel Bassani Ducati + 31,015 9. Alex Lowes Kawasaki + 31,363 10. Loris Baz BMW + 39,809 11. Xavi Fores Ducati + 39,895 12. Scott Redding BMW + 56,317 13. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 14. Eugene Laverty BMW > 1 min 15. Kohta Nozane Yamaha > 1 min 16. Oliver König Kawasaki > 1 min out Michael van der Mark BMW out Kyle Smith Kawasaki out Leandro Mercado Honda out Philipp Öttl Ducati