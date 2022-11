Johnny Rea zum Pirelli-Vorgehen: «Das ist lächerlich»

Jonathan Rea war am Freitag nicht sehr glücklich

Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea platzierte sich am Freitag beim Superbike-WM-Training in Mandalika auf Position 4. Neben den schlechten Streckenbedingungen sorgte ein Pirelli-Vorgehen für Kopfschütteln.

Im freien Training der Superbike-WM am Freitag in Mandalika landete Jonathan Rea hinter seinen WM-Gegnern Álvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Die 4,3 km lange Strecke auf der Ferieninsel Lombok erhielt in diesem Jahr neuen Asphalt, weil sich beim MotoGP-Event im März viele Fahrer über die Gegebenheiten beschwerten.

Als am Freitag die Superbike-WM-Piloten auf die Piste gingen, war klar, dass es am Freitag zunächst nicht um Performance und Rundenzeiten geht. Die Strecke war so schmutzig, die Fahrer hatten teilweise Probleme, auf ihren Bikes sitzen zu bleiben. Honda-Werksfahrer Iker Lecuona stürzte genauso wie Hafizh Syahrin schwer.

Die Fahrer betonten, dass sie nur auf der Ideallinie einigermaßen Grip vorfanden. Jonathan Rea (Kawasaki) forderte, dass die Verantwortlichen die Strecke reinigen lassen, durch andere Fahrzeuge oder wenn nötig durch die Einheimischen auf ihren Rollern.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika, Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose Xavi Fores © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista Zurück Weiter

Weil sich der neue Asphalt aber auch als sehr aggressiv im Bereich Reifenverschleiß herausstellte, entschied sich Pirelli nach dem FP1 dazu, für jeden Fahrer in der Supersport- und Superbike-Klasse einen zusätzlichen Satz Reifen zur Verfügung zu stellen. Doch bringt das den Fahrern etwas, wenn die Teams bereits ihr Wochenende strategisch durchgeplant haben?

Jonathan Rea fand dazu klare Worte. «Am besten kommentiere ich das Thema nicht», kochte es beim WM-Dritten hoch. «Ich kenne meine Rennstrategie. Aber nach dem FP1 zu den Teams zu gehen, als das Wochenende bereits begonnen hat, zu sagen: ‚Hier ist ein extra Reifensticker.‘ Das ist lächerlich.»

«Die Teams und Fahrer haben bereits eine klare Reifenstrategie, sie haben Reifen geschont im ersten Training. Man kann nicht den ganzen Plan über den Haufen werfen», stellte der sechsfache Weltmeister klar. «Das ist nutzlos.»