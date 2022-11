Wo man die Superbike-Entscheidung live im TV sieht

Wenn am Sonntag keine Katastrophe passiert, gewinnt Ducati-Star Alvaro Bautista spätestens im zweiten Rennen in Indonesien die Superbike-WM 2022. Wo man das Spektakel live im TV verfolgen kann.

Durch die Zeitverschiebung von sieben Stunden zu Indonesien finden die wichtigen Sessions in den frühen Morgenstunden statt. Erfreulich für Superbike-Fans: ServusTV und Eurosport senden live.

ServusTV wiederholt wie üblich am Sonntag vor dem zweiten Rennen das Superpole-Race. Die Österreicher bieten außerdem kostenlos alle Rennen via Streaming an.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport werden die Rennen in diesem Jahr auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 gezeigt, so auch aus dem Urlaubsparadies Lombok. Die Übertragung beginnt am Sonntag mit dem zweiten Rennen der Supersport-WM.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM, der bis zum Saisonende 9,99 Euro kostet. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, inklusive der freien Trainings aller Klassen. Inbegriffen sind auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.