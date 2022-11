Weltmeister Álvaro Bautista: «Stolz, überglücklich»

Mit Platz 2 im zweiten Superbike-Lauf in Indonesien krönte sich Álvaro Bautista zum Weltmeister. Das sagte der überglückliche Ducati-Pilot zum Renntag und zum Titelgewinn.

Álvaro Bautista ist am Ziel. Beim vorletzten Rennwochenende der Superbike-WM 2022 reichten dem Spanier die Plätze 2, 4 und 2 zum Gewinn der Meisterschaft.

«Ich finde keine Worte, ich bin einfach nur glücklich», stammelte der 37-Jährige. «Nach zwei schwierigen Jahren glaubte Ducati an mich, und sie gaben mir die Chance, zu ihnen zurückzukehren und einen weiteren Anlauf [auf den Titel] zu starten. Ich versuchte, über die Saison bestmögliche Ergebnisse einzufahren und dabei keine Fehler zu machen. Mit Toprak und Jonathan hatte ich zwei Gegner, die in allen Rennen auf aller höchstem Niveau performten. Glücklicherweise hatte ich weniger Fehler als sie und so kam es auch auf die Konstanz an.»

Tatsächlich war in der ersten Saisonhälfte Kawasaki-Star Jonathan Rea der Hauptgegner für Bautista, in der zweiten aber Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu.

«Ich freue mich, dass ich Jonathan als sechsfachen Weltmeister und Toprak als Champion besiegen konnte.», betonte der 14-fache Saisonsieger. «Das und dass auf jeder Rennstrecke Rekorde aufgestellt wurden, zeigt, dass unser Level in dieser Saison sehr hoch ist. Jetzt können wir den Moment genießen und über die Saison nachdenken.»

Bautista gab vor dem Rennwochenende in Indonesien gebetsmühlenartig zu Protokoll, dass er keinen Druck verspüre und mit derselben Mentalität antreten wird. War es wirklich so?

«Im zweiten Rennen war es das erste Mal, dass ich den Druck spürte. Es lag in meiner Hand, die Entscheidung herbeizuführen. Im Positionskampf hatte ich einen klaren Kopf, als ich aber das Rennen anführte, begann ich darüber nachzudenken und machte Fehler», schilderte der Ducati-Pilot. «Dann überholte Toprak mich und ich konnte Jonathan auf Distanz halten. Ich bin überglücklich und ich danke allen Personen im Team, meinem Umfeld und meiner Familie, die ich über alles liebe.»

Elf Jahre nach Carlos Checa ist Bautista erst als zweiter Spanier, der die seriennahe Weltmeisterschaft gewinnen konnte.

«Ich bin sehr stolz auf diesen Titel, auch wenn die Superbike-WM in Spanien nicht den höchsten Stellenwert hat», versicherte der Familienvater. «Als Carlos 2011 den Titel gewonnen hatte, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass viele meinten, die Superbike-WM ist die zweite Kategorie. Als ich dann in dieses Paddock kam, stellte ich fest, dass es nicht besser oder schlechter war, sondern andere Kategorie. Ich denke, dass nun mehr Menschen in Spanien die Superbike-WM verfolgen werden. Jonathan und Toprak sind zwei unglaublich starke Rennfahrer, die von ihrem Können auch in der MotoGP vorn dabei sein könnten.»