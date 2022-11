Mandalika, Lauf 2: Toprak dominiert, Bautista am Ziel

Während Toprak Razgatlioglu (Yamaha) beim Superbike-Meeting auf dem Mandalika Circuit einen lupenreinen Dreifachsieg feierte, brachte Álvaro Bautista (Ducati) den WM-Titel in trockene Tücher.

Das erste Rennen der Supersport-WM 2022 auf dem Mandalika Street Circuit fand schwül-heißen Temperaturen statt. Bei Rennstart um 13:30 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer 36 Grad Celsius, der Asphalt hatte sich auf über 60 Grad Celsius aufgeheizt.

Die erste Startreihe im zweiten Lauf der Superbike-WM 2022 bestand aus Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Andrea Locatelli (Yamaha). Álvaro Bautista (Ducati) ging von der vierten Position ins Rennen, neben dem WM-Leader standen Axel Bassani (Ducati) und Scott Redding (BMW) in Reihe 2. Nach Iker Lecuona (Honda) und Lucas Mahias (Kawasaki) wurde nach dem Superpole-Race auch Philipp Öttl (Ducati) ein dritter Teilnehmer für rennuntauglich erklärt – wahrscheinlich eine Folge seines Crashs im ersten Lauf am Samstag.

Nachdem Álvaro Bautista im Superpole-Race das Podium verpasst hatte, benötigte der Ducati-Star im zweiten Lauf einen zweiten Platz, um sich beim elften Saisonmeeting vorzeitig zum Superbike-Weltmeister 2022 zu krönen.

An der Spitze machte zunächst Rea die Pace, doch in Runde 6 übernahm Razgatlioglu das Kommando. Der Nordire musste sich kurz danach auch Bautista und dem starken Privatier Bassani geschlagen geben.

Vorn bestimmte fortan der Yamaha-Star das Geschehen, Bautista folgte dem Türken wie ein Schatten. Im letzten Renndrittel wollte auch der Spanier den Sieg und ging mehrfach in Führung, doch Razgatlioglu hatte immer eine Antwort und fuhr in der Schlussphase sogar noch einen Vorsprung heraus. Am Ende gewann der 25-Jährige auch das dritte Rennen, während sich Bautista mit Platz 2 die Weltmeisterschaft sicherte. Als Dritter komplettierte Rea das Podium.

Als Fünfter erreichte Axel Bassani (Ducati) ein starkes Ergebnis, bester Privatier der Superbike-WM 2022 ist der Italiener bereits seit dem Superpole-Race.

BMW jubelte über Platz 6 von Scott Redding, während seine Markenkollegen die Top-12 verpassten. Bester Honda-Pilot wurde Xavi Vierge auf der siebten Position.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Rea, Bautista und Locatelli in die erste Kurve. Aber der Yamaha-Star ist etwas spät auf der Bremse und verliert die Führung an Rea.



Runde 1: Rea vor Razgatlioglu, Locatelli und Bautista. Dann Redding, Bassani, Lowes und Vierge. Rinaldi neben der Strecke und nur auf Platz 14.



Runde 2: Die Top-4 schon 1,9 sec vor Bassani (5.) und Lowes (6.). Redding auf Platz 8. Schnellste Runde Locatelli (3.) in 1:33,231 min.



Runde 3: Bassani (5.) kommt der Spitze mit der schnellsten Runde in 1:32,974 min näher. Rinaldi Zwölfter.



Runde 4: Bautista vorbei an Locatelli auf Platz 3. Bassani (5.) hat den Anschluss geschafft. Lowes (5.) bereits 2,2 sec zurück.



Runde 5: Locatelli verpasst die Linie und verliert Platz 4 an Bassani.



Runde 6: Razgatlioglu macht ernst und übernimmt die Führung. Bassani macht Druck auf Bautista (3.). Rinaldi in den Top-10 angekommen.



Runde 7: Razgatlioglu zieht das Tempo an und Bautista überholt Rea und ist Zweiter. Vierge vorbei an Lowes auf Platz 6.



Runde 8: Razgatlioglu 0,5 sec vor Bautista und Bassani, der ebenfalls an Rea vorbeiging. Bassani muss aber ein Long-Lap-Penalty absolvieren.



Runde 9: Razgatlioglu und Bautista setzen sich leicht ab, Bassani, Rea und Locatelli kämpfen um Platz 3 – Lowes, Redding und Rinaldi um Platz 8.



Runde 10: Rea drängelt hinter Bassani. Vierge und Gerloff im Positionskampf um Platz 6.



Runde 11: Rea wieder Dritter und 1,5 sec hinter Razgatlioglu und Bautista. Sturz Nozane.



Runde 12: Bassani wird massiv langsamer und droht Platz 4 an Locatelli zu verlieren. Gerloff verlor 3 sec und fiel auf Platz 10 zurück.



Runde 13: Rea jetzt schneller als die Spitze und kommt wieder näher!



Runde 14: Bautista vorbei an Razgatlioglu in Führung – offenbar hat Razgatlioglu ein Reifenproblem. Sturz Smith.



Runde 15: Bautista und Razgatlioglu überholten sich mehrfach, aber der Spanier bleibt vorn. Rea nur noch 0,6 sec dahinter und lauert auf eine Chance.



Runde 16: Razgatlioglu wieder vor Bautista. Bassani und Locatelli kämpfen um Platz 4. Gerloff vorbei an Rinaldi auf Platz 10.



Runde 17: Razgatlioglu mit der schnellsten Rennrunde in 1:32,846 min um 0,5 sec vor Bautista und 1,2 sec vor Rea. König auf Platz 15 in den Punkten.



Runde 18: Razgatlioglu sucht in 1:32,708 min die Entscheidung. Redding auf Platz 6 angekommen – weiter nach vorn geht es nicht aus eigener Kraft.



Runde 19: Razgatlioglu 1,5 sec vor Bautista und Rea.



Runde 20: Die Top-3 jetzt nicht mehr im unmittelbaren Positionskampf. Locatelli vorbei an Bassani auf Platz 4.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bautista und Rea. Bassani auf Platz 5, Redding Sechster. König holt seinen ersten WM-Punkt.

Ergebnis Superbike-WM: Mandalika, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Alvaro Bautista Ducati + 1,230 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,825 4. Andrea Locatelli Yamaha + 7,595 5. Axel Bassani Ducati + 8,205 6. Scott Redding BMW + 12,478 7. Xavi Vierge Honda + 15,245 8. Garrett Gerloff Yamaha + 17,574 9. Alex Lowes Kawasaki + 17,976 10. Michael Rinaldi Ducati + 19,698 11. Xavi Fores Ducati + 21,980 12. Michael vd Mark BMW + 22,218 13. Loris Baz BMW + 36,192 14. Hafizh Syahrin Honda + 41,465 15. Oliver König Kawasaki + 44,142 16. Eugene Laverty BMW + 45,600 17. Leandro Mercado Honda + 50,490 out Kyle Smith Kawasaki out Kohta Nozane Yamaha